تقرير رسمي: اسم "محمد" هو الأكثر شعبية في العاصمة الكاتالونية برشلونة

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تفوق اسم "محمد" على الأسماء التقليدية والشعبية والتاريخية مثل أرناو وجيرارد وسيرجي، ليضع نفسه بين الأسماء الأكثر شعبية في برشلونة، وذلك حسب البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء. اضافة اعلان

ويحمل اسم محمد في برشلونة 13.326 شخصًا، بينما يحمل باقي الأسماء 13.244 و13.184 و13.146 شخصا على التوالي.





"محمد" الاسم الأجنبي الوحيد في قائمة الأشهر



الأسماء الأكثر شعبية في برشلونة



الأسماء الأكثر شهرة في إسبانيا



كون "محمد" هو الاسم الأكثر شهرة في برشلونة هي حقيقة ليست ملفتة للنظر فقط بسبب عدد الأشخاص، ولكن لأن "محمد" هو الاسم الوحيد من أصل أجنبي الذي دخل بين الأسماء الأكثر شهرة في برشلونة.أما بالنسبة للأسماء الأكثر شعبية، بالإضافة إلى "محمد"، فلا يزال ليو وجوليا يتصدران الأسماء في العاصمة الكاتالونية؛ الأول كان بالفعل على رأس القائمة في عام 2022 في المدينة، مما أدى إلى إزاحة مارك، والآن يتصدر أيضًا بقية الإقليم.ومن وراء ذلك فإن أبرز أسماء الأولاد هي نيل، بول، مارك، بيال، جان، مارتي وأليكس. أما بالنسبة للفتيات فهي: أونا ولوسيا ومارتينا وميا وإيما وصوفيا وغالا.وكانت الأسماء الأكثر شيوعا في جميع أنحاء إسبانيا، خلال عام 2022 هي لوسيا وصوفيا ومارتين وماتيو. في العام الماضي، كان الأول هو الأكثر شيوعا بين الفتيات المولودات في إسبانيا (بإجمالي 3539)؛ من جهتها، تفوقت صوفيا (مع 2899) على مارتينا.