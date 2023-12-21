تقذف من صدع بطول 3 كم.. مشاهد مذهلة لحمم بركانية في هذه الدولة

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التقطت كاميرا مثبتة على طائرة بدون طيار "درون"، لقطات مذهلة للحمم البركانية التي يقذها البركان الثائر في آيسلندا.
حمم بركانية في أيسلندا:
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وكانت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قد نشرت أمس الأربعاء، لقطات للبركان الذي بدأ الثوران في شبه جزيرة ريكيانيس، منذ الإثنين الماضي، بعد سلسلة من الزلازل.
وأعلن معهد الأرصاد الجوية الأيسلندي، أن الحمم المتوهجة ظهرت وهي تتصاعد من باطن الأرض، عبر صدع يبلغ طوله نحو ميلين (أكثر من 3 كيلومترات).
وفيما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن آيسلندا بها 33 بركانا نشطا، وهو أعلى عدد في القارة الأوروبية.
وأفاد علماء براكين، أن استئناف النشاط البركاني قد يكون بداية لحقبة جديدة من النشاط الزلزالي في المنطقة.
رحلات الطيران:
من جانبها طمأنت شركة "إيسافيا" التي تتولى تشغيل المطارات الآيسلندية، على موقعها الإلكتروني، بأنه في الوقت الحالي، ليست هناك أي اضطرابات في رحلات الوصول أو المغادرة في المطار الرئيسي بالبلاد.
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