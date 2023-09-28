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صحيفة تواصل الالكترونية

تقدر بملايين الدولارات.. العثور على صخرة ذهبية ضخمة في هذه الدولة

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غانا
أ أ
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عثر عمال المناجم في غانا على صخرة ذهبية يقدر ثمنها بملايين الدولارات.

صخرة ذهبية:


وتعد هذه الصخرة الأولى من نوعها التي يتم اكتشافها بهذا الحجم.اضافة اعلان

صخرة أخرى في استراليا:


وفي واقعة مشابهة قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أستراليا عثر على صخرة تحتوى على ذهب تبلغ قيمته حوالي 250 ألف دولار في حقول الذهب في فيكتوريا.
 
وأوضحت الصحيفة أن الرجل عثر على "الصخرة الذهبية" ووزنها 4.6 كجم باستخدام جهاز كشف معادن غير متطور ويمكن أن يمتلكه الهواة في "المثلث الذهبي" في فيكتوريا .

وعندما أخذ المنقب اكتشافه إلى متجر دارين كامب للتنقيب عن الذهب في جيلونج ، سأل صاحب المتجر: "هل تعتقد أنه يحتوي على 10000 دولار؟"، فرد عليه كامب "قل 100 ألف دولار". فقال الرجل صاحب الذهب " لكن هذا نصف الصخرة فقط ، النصف الآخر في المنزل ".
 
وقيم كامب الصخرة بالكامل بـ 240 ألف دولار، حيث تقترب أسعار الذهب اليوم من مستويات قياسية عالمية. بلغت كمية الذهب في الصخرة 83 أوقية.
 

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