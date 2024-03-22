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تفوته صلاة العشاء بسبب تتبع المساجد البعيدة لحرصه على صلاة التراويح .. ما الحكم؟

الشيخ سعد الخثلان
الخثلان
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال، بشأن حكم من يقوم بتتبع المساجد البعيدة لأجل صلاة التراويح فتفوته صلاة العشاء في جماعة.اضافة اعلان

تتبع المساجد البعيدة في صلاة التراويح:


وكان الشيخ الخثلان قد أجاب على سؤال من خلال مقطع فيديو على حسابه في منصة "اكس" يقول فيه صاحبه " ما حكم من يحرص على صلاة التراويح وتفوته صلاة العشاء بسبب تتبع المساجد البعيدة؟". 
وأوضح الشيخ الخثلان أن هذا من قلة الفقه، والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي :"ما تقرب عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه".
وأكد الشيخ الخثلان أنه يجب أن يكون الحرص على صلاة العشاء من الأولويات لأنها هي الفريضة، وأن من فوتها لأجل صلاة التراويح فهذا من قلة الفقه.

صوت الإمام الحسن في صلاة التراويح:


كما أجاب أيضا الشيخ الخثلان على سؤال،  بشأن أفضلية تتبع المساجد لأجل صوت الإمام الحسن في صلاة التراويح.
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا أجاب عليه من خلال مقطع فيديو أعاده على حسابه في منصة "إكس" ، والذي يقول فيه صاحبه :"ما حكم تتبع المساجد لأجل صوت الإمام في صلاة التراويح؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أنه لا بأس في ذلك، حيث ينبغي للمسلم أن يبحث عن المجد الذي يرتاح ويخشع فيه.
ونبه أن الشخص إذا صلى في المسجد القريب جبرا لخاطر إمامه واللقاء بجماعة الحي فهذا أفضل، لأن من مقاصد الصلاة في الجماعة تحقيق التكافل الاجتماعي.

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