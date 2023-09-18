تفقد ذراعيها ورجليها بسبب وجبة سمك!

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فقدت أم لأربعة أطفال، أطرافها الأربعة بعد أن تناولت وجبة سمك بلطي ملوثة ببكتيريا قاتلة.

وخضعت لورا باراخاس( 40 عامًا) من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لعملية جراحية يوم الخميس بعد إقامة استمرت أشهرًا في المستشفى. اضافة اعلان

وقالت آنا ميسينا، صديقة باراخاس لقناة (KRON) التلفزيونية: "لقد كان الأمر ثقيلًا جدًا علينا جميعًا. إنه فظيع. كان من الممكن أن يحدث هذا لأي منا".

وأضافت إن باراخاس، أصيبت بالمرض بعد أيام من تناول السمك الذي اشترته من سوق محلي في سان خوسيه وطبخته لنفسها في المنزل.

وتابعت: "لقد فقدت حياتها تقريبًا.لقد كانت على جهاز التنفس الصناعي. لقد وضعوها في غيبوبة طبية. كانت أصابعها سوداء، وقدميها سوداء، وكانت شفتها السفلية سوداء".

وأشارت إلى أنها أصيبت بـ "الإنتان الكامل" وفشلت كليتاها.





بكتيريا فيبرايو فولنيفيكوس



حملة تبرعات



وأفادت ميسينا بأن باراخاس أصيبت ببكتيريا "فيبرايو فولنيفيكوس"، وهي بكتيريا قاتلة توجد في المأكولات البحرية النيئة ومياه البحر".وقالت الدكتورة ناتاشا سبوتيستوود، خبيرة الأمراض المعدية بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "الطرق التي يمكن أن تصاب بها بهذه البكتيريا هي، أولاً، أن تأكل شيئًا ملوثًا بها (و) الطريقة الأخرى هي عن طريق تعريض جرح أو وشم للمياه التي تعيش فيها هذه البكتيريا".وأشارت إلى أنها عدوى مثيرة للقلق بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.وفي الولايات المتحدة، يتم الإبلاغ عن ما يقرب من 150 إلى 200 حالة من حالات عدوى "فيبرايو فولنيفيكوس" كل عام، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض . ويموت حوالي واحد من كل خمسة من المصابين.وأطلقت ميسينا حملة للمساعدة في تغطية التكاليف الطبية لعائلة باراخاس والتكيف مع حياتها الجديدة، وقد تم جمع أكثر من 39 ألف دولار حتى صباح الأحد.وقالت: "لم تكن تعلم أن هذا العمل البسيط سيغير حياتها إلى الأبد. لقد ظلت لورا في المستشفى لأكثر من شهر، وهي تقاتل من أجل حياتها، وهي الآن مبتورة الأطراف الأربعة".