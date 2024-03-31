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تفاصيل مذهلة عن خندق ماريانا البحري أعمق منطقة في المحيط (فيديو)

خندق ماريانا
خندق ماريانا
أ أ
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يعمل الباحثون على محاولة سبر أغوار خندق ماريانا، والوصول لأعمق نقطة في قيعانه، واستكشاف أسراره المثيرة وكائناته الغريبة. اضافة اعلان
وقال القبطان ممدوح الساكت، لبرنامج "الليوان" على فضائية "روتانا خليجية"، إن الخندق الذي وصفه بأنه من "العجائب" يقع في المحيط الهادئ، جنوب اليابان.  

مواصفات الخندق

وأوضح أنه على شكل هلالي، يبلغ عرضه 70 كلم، وطوله 2700 كلم، فيما يصل عمق الخندق إلى 11 كلم، مشيرًا إلى أن هذه أبعد نقطة وصلت إليها الأجهزة، إلا أنه من المتوقع أن يكون أعمق من هذا. 
وبين القبطان الساكت، أن الأسماك التي اكتشفها الباحثون في الخندق لا توجد في مكان آخر. 

بيئات فريدة في محيط الخندق

وتشتهر المنطقة المحيطة بالخندق بالعديد من البيئات الفريدة، ففيها منافذ يتدفق منها الكبريت وثاني أكسيد الكربون السائلان، وبراكين الطين النشطة والمخلوقات البحرية التي تكيفت مع الضغط البحري الذي يفوق الضغط عند مستوى سطح البحر بألف ضعف.

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