تفاصيل مذهلة عن خندق ماريانا البحري أعمق منطقة في المحيط (فيديو)

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يعمل الباحثون على محاولة سبر أغوار خندق ماريانا، والوصول لأعمق نقطة في قيعانه، واستكشاف أسراره المثيرة وكائناته الغريبة.

وقال القبطان ممدوح الساكت، لبرنامج "الليوان" على فضائية "روتانا خليجية"، إن الخندق الذي وصفه بأنه من "العجائب" يقع في المحيط الهادئ، جنوب اليابان.





مواصفات الخندق



بيئات فريدة في محيط الخندق





ماذا تعرف عن خندق ماريانا البحري.. أعمق منطقة في المحيط؟pic.twitter.com/J5xj0vTlre بعمق 11 كم..ماذا تعرف عن خندق ماريانا البحري.. أعمق منطقة في المحيط؟ #ممدوح_الساكت_في_ليوان_المديفر March 30, 2024

وأوضح أنه على شكل هلالي، يبلغ عرضه 70 كلم، وطوله 2700 كلم، فيما يصل عمق الخندق إلى 11 كلم، مشيرًا إلى أن هذه أبعد نقطة وصلت إليها الأجهزة، إلا أنه من المتوقع أن يكون أعمق من هذا.وبين القبطان الساكت، أن الأسماك التي اكتشفها الباحثون في الخندق لا توجد في مكان آخر.وتشتهر المنطقة المحيطة بالخندق بالعديد من البيئات الفريدة، ففيها منافذ يتدفق منها الكبريت وثاني أكسيد الكربون السائلان، وبراكين الطين النشطة والمخلوقات البحرية التي تكيفت مع الضغط البحري الذي يفوق الضغط عند مستوى سطح البحر بألف ضعف.