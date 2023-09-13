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تفاصيل مثيرة.. ظل سنوات يجمع الذهب وفقده في لحظة!

التنقيب عن الذهب
التنقيب عن الذهب
أ أ
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لسنوات، ظل رجل روسي يقوم بعملية البحث والتنقيب عن الذهب، إلا أنه يخسر كل ما جمعه في لحظة.
وفي التفاصيل التي نشرها موقع "روسيا اليوم" فإن مواطنًا روسيًا ذهب إلى غابات ياقوتيا، وقضى هناك عدة سنوات في التنقيب عن الذهب، وتمكن من جمع كميات من المعدن الثمين تعادل قيمتها 100 مليون روبل.اضافة اعلان
لكن حين عودته من مغامرته أوقفته دورية شرطة على أحد الطرقات السريعة، وصادرت الذهب الذي جمعه بطريقة غير مشروعة.

دورية شرطة 

وبحسب قناة "SHOT"، على تليجرام فإن دورية لشرطة المرور أوفقت الرجل على طريق "كوليما" السريع، أثناء عودته من رحلة البحث عن الذهب، وبعد تفتيش سيارته وجد تحت مقعدها الخلفي قرابة 18 كلج من الذهب.
في البداية، حاول الرجل إنكار قصة البحث غير المشروع عن الذهب، وادعى أنه عثر على فلزات المعدن الثمين في أحد الأنهار.
لكنه اعترف فيما بعد بأنه نقب عن الذهب في أحد المناجم في المناطق التي كان متواجدا فيها.

في انتظار عقوبة السجن 5 سنوات

وقامت السلطات بمصادرة الذهب، ورفعت دعوى جنائية ضد الرجل، بموجب قوانين الاتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة، ومن المحتمل أن يتم الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

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