تفاصيل جديدة عن سقوط طفلة من سيارة والدها بالرياض

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عاش والد الطفلة لارين الزبير لحظات صعبة ومؤلمة، بعد سقوطها من سيارته خلال سيره على الطريق الدائري في الرياض.



سقوط طفلة من سيارة والدها بالرياض:



وبحسب ما نقلته"العربية.نت" عن والد الطفلة : "كنا في طريق العودة من العزيزية بالرياض، ومعي زوجتي وزوجة أخي وأطفالي وأولاد أخي".وأضاف: "وفي غفلة قام أحد الأطفال بفتح باب السيارة، ما أدى إلى سقوط ابنتي "لارين" ذات العامين، وعندما شعرت بفتح الباب، وقفت إلى جانب الطريق، وتفقدت الباب ولم أنتبه أن الطفلة سقطت من السيارة، ولم تنتبه زوجة شقيقي لسقوط الطفلة".وتابع قائلا: "وبعد أن قمت بتأمين الباب وتفقدها، وبعد مسيرة 20 متراً، فوجئتُ بعدم وجود الطفلة، وعدتُ بسرعة إلى الموقع".وفي التفاصيل أيضا: "كنت في موقف لا أحسد عليه، ولا أتمنى لأي أب أن يعيش هذه اللحظات، وعندما اقتربت من الموقع، فوجئت بالشاب طلال العنزي يطلب مني أن ألحق به للمستشفى، ولحقت به لأجد ابنتي تصرخ: بابا، ولله الحمد كانت الإصابات طفيفة في الرأس واليدين، وكان موقفاً صعباً وسط بكاء الأم والأطفال".وواصل في روايته: "الحمد لله، إصابتها غير خطيرة ونقلتها لأحد مستشفيات الرياض، وتم عمل فحوص للجروح الموجودة في رأسها ويديها، ولله الحمد الطفلة تلعب وتأكل، وتشرب، وأكرمني الله بنجاتها من الدهس ومن خطر الطريق".وختم حديثه بالشكر للشاب طلال العنزي، وكافة الشباب الذين نقلوا ابنتي، وكانوا لي ولها نعم المعين بعد الله، فكل كلمات الشكر لا تكفيهم".