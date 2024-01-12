تغريم شركة 3 ملايين دولار بسبب ارتكاب موظفيها فعلاً مشينًا

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دفعت شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت على غرامة قدرها 3 ملايين دولار لتسوية تهم جنائية تتعلق بترويع موظفين لديها زوجين أمريكيين عن طريق إرسال عناكب وصراصير حية إلى منزلهما. اضافة اعلان





تغريم شركة 3 ملايين دولار بسبب فعل مشين



وزارة العدل الأمريكية تقاضي الشركة جنائيًا



موظفو الشركة قادوا حملة مرعبة ضد الزوجين



مراقبة الشركة لمدة 3 سنوات



واتهمت وزارة العدل الأمريكية الشركة في قضية جنائية أمس الخميس، ويحاكم الموظفون بالفعل بتهمة ترويع الزوجين ديفيد وإينا شتاينر قبل أكثر من ثلاث سنوات.كان الزوجان أصدرا منشورا على الإنترنت تحت مسمى «إي كوميرس بايتس» أغضب مديري إيباي.وقال مكتب المدعي الأمريكي في ماساشوستس إن إيباي دخلت في اتفاق قد يسفر عن إسقاط التهم الموجهة إليها إن التزمت بشروط محددة.وقال جوش ليفي، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس، "لقد وضع موظفو الشركة والمتعاقدون المشاركون في هذه الحملة الضحيتين في جحيم خالص".وأضاف، "بأنهم فعلوا ذلك في حملة مرعبة تهدف إلى إسكات تقاريرهما وحماية علامة إيباي التجارية".وينص الاتفاق على قبول إيباي المسؤولية عن الترويع والترهيب وعرقلة التحقيق الفيدرالي.وتتضمن الاتفاق على تعيين مراقب مستقل للإشراف على الشركة لمدة ثلاث سنوات للتأكد من امتثالها للشروط والقانون الفيدرالي.وكانت العقوبة الجنائية البالغة 3 ملايين دولار هي أقصى غرامة ممكنة بموجب هذه التهم.