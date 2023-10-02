الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

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تعرف على طرق الالتحاق بالحلقات القرآنية بالمسجد الحرام

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
المسجد الحرام
أ أ
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كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن طرق الالتحاق بالحلقات القرآنية بالمسجد الحرام.
وحددت الهيئة، خطوات التسجيل عبر حسابها في منصة "إكس" على النحو التالي: اضافة اعلان

مواقع التسجيل

للرجال 
بدروم الملك فهد
باب (82 /75)
للنساء 
الفترة الصباحية - توسعة الملك فهد - الدور الأول - باب سلم (74)
الفترة المسائية - التوسعة الثالثة - باب (114)

المسارات والشروط:

يتم تجديد المسار للطلاب بعد الفرز وفق الحسابات والشروط التالية: 
المسارات 
التلاوة - الحفظ - التمهيد للتمهير - التمهير

الشروط:

الإقامة في مكة المكرمة
العمر من 12 عامًا فما فوق 
الالتزام بالمسار المحدد بعد الفرز وفق الخطة التعليمية

للتواصل والاستفسارات:

واتس آب: 0125747809
البريد الإلكتروني: [email protected]

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