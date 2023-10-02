تعرف على طرق الالتحاق بالحلقات القرآنية بالمسجد الحرام

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كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن طرق الالتحاق بالحلقات القرآنية بالمسجد الحرام.

وحددت الهيئة، خطوات التسجيل عبر حسابها في منصة "إكس" على النحو التالي: اضافة اعلان



مواقع التسجيل



المسارات والشروط:



الشروط:



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