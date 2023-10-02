تعرف على طرق الالتحاق بالحلقات القرآنية بالمسجد الحرام

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كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن طرق الالتحاق بالحلقات القرآنية بالمسجد الحرام.
وحددت الهيئة، خطوات التسجيل عبر حسابها في منصة "إكس" على النحو التالي:
مواقع التسجيلللرجال
بدروم الملك فهد
باب (82 /75)
للنساء
الفترة الصباحية - توسعة الملك فهد - الدور الأول - باب سلم (74)
الفترة المسائية - التوسعة الثالثة - باب (114)
المسارات والشروط:يتم تجديد المسار للطلاب بعد الفرز وفق الحسابات والشروط التالية:
المسارات
التلاوة - الحفظ - التمهيد للتمهير - التمهير
الشروط:الإقامة في مكة المكرمة
العمر من 12 عامًا فما فوق
الالتزام بالمسار المحدد بعد الفرز وفق الخطة التعليمية
للتواصل والاستفسارات:واتس آب: 0125747809
البريد الإلكتروني: [email protected]
تعرف على طرق الالتحاق بالحلقات القرآنية— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 2, 2023
بـ #المسجد_الحرام pic.twitter.com/PpaxWSqohI