تعرف على سعر ومواصفات أكبر طقم ذهب في العالم (فيديو)

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أكد عضو لجنة الذهب والمجوهرات عصام الأشرفي أن أكبر طقم ذهب بالعالم بوزن 33.333 كجم عيار 21، كان الهدف الأول من تصنيعه هو إظهار قدرة الصائغ السعودي على الإبداع والابتكار. اضافة اعلان





إنتاج نسخ مؤهلة للاستخدام





المنتج الوطني يشهد رواجًا كبيرًا





عائلات توارثت مهنة صناعة الذهب





إدخال تقنيات جديدة كل عامين



مبيناً أنه في حال تمت صناعته بالطريقة التقليدية سيكون حجمه 150 كجم، وتم إنتاج نسخة منه مؤهلة للاستخدام واللبس بـ 3 مقاسات بقيمة من 7000 ريال إلى 18.000، كما سبق أن صنعت المملكة أكبر خاتم بالعالم بوزن 57 كجم.ويصل سعره لـ 10 ملايين ريال، حسب صحيفة "اليوم" التي سلطت الضوء على صناعة الذهب في المملكة وكيف استطاعت ربح سباق التطور في هذا المجال منذ أكثر من 25 عامًا.وأكد المختصون أن المنتج السعودي يشهد رواجًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، بفضل التصميمات الإبداعية المبتكرة، مشيرًا إلى أهمية التوسع في إنشاء المعارض والأسواق التي تزيد حجم السوق السعودي، وتعزز مكانته في صدارة الأسواق الخليجية والعربية.وقال الأشرفي إن الذهب في المملكة بدأ قديمًا، وهناك عوائل كثيرة توارثت المهنة في مجال صناعة الذهب والمجوهرات والمملكة أصبحت اسمًا عالميًا ورقمًا صعبًا في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات.وأضاف، الميزة في صناعة الذهب في المملكة هو أنها تتبع التطور العالمي وأحيانًا تسبقه، وعلى سبيل المثال كانت المملكة الأولى في العالم من حيث تركيب الأحجار على شمع قبل صبها وهذا الكلام منذ 25 عامًا.وتابع الأشرفي إن ميزة مهنة الذهب أن كل عامين يتم إدخال تقنيات جديدة ويتم استبدال أكثر من 50 % من التقنيات السابقة بسبب تغيرها ودخول تقنيات بحداثة وكفاءة.مبيناً دخول 9 تقنيات ليزر تم استخدامها مثل القص واللحام وطباعة وتشكيل.

بالإضافة إلى المواد الكيميائية والألوان، وهي متجددة وتجمع العديد من التقنيات والمهن، كما أنها لا تكتفي بالملبوسات الذهبية بل تجاوز ذلك من حيث التحف وغيرها.