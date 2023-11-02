الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

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تعرف على المهن والوظائف الأكثر طلبا خلال العام الجاري

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أهم الوظائف
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ينصح خبراء التوظيف والموارد البشرية بأهمية متابعة الوظائف الأكثر طلباً في سوق العمل واختيار المجال المناسب مع بيئة العمل في البلاد وذلك لتجنب صدمات البحث عن العمل بعد التخرج.اضافة اعلان

الوظائف الأكثر طلباً


وتوجد العديد من الوظائف المطلوبة والمرغوب فيها في سوق العمل في عام 2023، بصفة عامة والتي قد تكون من بين الأكثر طلبًا وفرصًا جيدة في هذا العام:

1. محلل بيانات (Data Analyst): 

مع زيادة حجم البيانات المتاحة للشركات والمؤسسات، يحتاج الكثير من الأشخاص إلى محللي بيانات لاستخراج الأفكار والتحليلات القيمة من هذه البيانات واتخاذ القرارات الأعمق والأكثر معرفة.

2. مهندس برمجيات (Software Engineer): 

مع التطور المستمر في مجال التكنولوجيا، يزداد الطلب على مهندسي البرمجيات الذين يمتلكون مهارات برمجية قوية وقدرة على تطوير وصيانة تطبيقات البرمجيات والأنظمة.

3. مصمم تجربة المستخدم (UX Designer): 

يعمل مصممو تجربة المستخدم على تصميم وتطوير تجربة المستخدم الفعالة والمرضية للمنتجات والتطبيقات. تشمل مهاراتهم تصميم الواجهة الرسومية وتحسين تفاعل المستخدم مع المنتج.

4. متخصص في التسويق الرقمي (Digital Marketing Specialist):

 مع زيادة الانتقال إلى العمل والتسويق عبر الإنترنت، يحتاج العديد من الأعمال إلى متخصصين في التسويق الرقمي لتطوير وتنفيذ استراتيجيات التسويق الرقمي وإدارة الحملات الإعلانية عبر الإنترنت.

5. مدير مشروع (Project Manager):

 يعمل مديرو المشاريع على تخطيط وتنظيم وإدارة المشاريع من البداية إلى النهاية. يحتاجون إلى مهارات قيادية وتنظيمية قوية لضمان تنفيذ المشاريع بنجاح وفقًا للموارد والجدول الزمني المحددين.


6. محلل أمن المعلومات (Information Security Analyst): مع زيادة التهديدات السيبرانية والحاجة المتزايدة إلى حماية البيانات والأنظمة، يحتاج العديد من الأعمال إلى محللي أمن المعلومات لتقييم وتحسين الأمان وتنفيذ استراتيجيات الحماية.

7. مدير الموارد البشرية (Human Resources Manager):

 يعمل مديرو الموارد البشرية على إدارة وتنسيق الشؤون الإدارية والموارد البشرية في المؤسسات. يحتاجون إلى مهارات في التوظيف والتدريب وإدارة الأداء والتطوير المهني للموظفين.

8. مترجم (Translator): مع زيادة التواصل العالمي والعمل عبر الحدود، يحتاج العديد من الأشخاص إلى خدمات المترجمين لترجمة المحتوى بين لغات مختلفة.

9. مهندس ميكانيكي (Mechanical Engineer): 

يحتاج العديد من القطاعات مثل الصناعة والطاقة والتصنيع إلى مهندسين ميكانيكيين لتصميم وتطوير وصيانة الأنظمة الميكانيكية والمعدات.



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