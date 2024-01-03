تعرف على أكثر المهن المطلوبة خلال 2024

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أجرت مواقع مختصة استطلاعات للرأي لمعرفة آراء المواطنين في روسيا حول المهن التي ستكون مطلوبة في سوق العمل عام 2024.

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أكثر المهن المطلوبة في 2024



تخصصاتمطلوبة في 2024



المهن المرتبطة بالبناء مستقبلها واعد



المحاماة والتصميم مهن العام الجديد



ونشرت وسائل الإعلام نتائج الاستطلاعات التي أجرتها مواقع التوظيف، وقالت إن 66% من المشاركين في الاستطلاعات كان رأيهم بأن المهن المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات هي التي ستكون الأكثر طلبا في سوق العمل عام 2024.وأشار 38% من المصوتين إلى أن مهنة الطب ستكون المهنة الواعدة والمطلوبة.وقال 43 % من المصوتين إلى أن المهنتين المذكورتين ستحظيان بأفضل رواتب في سوق العمل، كما رأى 32% منهم أن هذه الاختصاصات توفر لأصحابها هيبة مهنية جيدة.وبينت نتائج الاستطلاعات أيضا أن 31% من المواطنين الروس يعتبرون التخصصات الهندسية والتخصصات المرتبطة بتقنيات النانو ستكون مطلوبة في سوق العمل.ورأى 28 % من المصوتين أن الاختصاصات المرتبطة بمجال البناء ستكون هي الاختصاصات الواعدة.وصوت 22 % من المشاركين بالاستطلاعات لصالح الاختصاصات المتعلقة بمجالات الإحصاء، و14% ذهبت أصواتهم لصالح اختصاصات التسويق.ورأى 12% من المشاركين أن الخيار سيرجح لصالح مهن المحاماة ومهن التصميم.