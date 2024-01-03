الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على أكثر المهن المطلوبة خلال 2024

مهن تكنولوجية
المهن المطلوبة في 2024
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أجرت مواقع مختصة استطلاعات للرأي لمعرفة آراء المواطنين في روسيا حول المهن التي ستكون مطلوبة في سوق العمل عام 2024.
اضافة اعلان

أكثر المهن المطلوبة في 2024

ونشرت وسائل الإعلام نتائج الاستطلاعات التي أجرتها مواقع التوظيف، وقالت إن 66% من المشاركين في الاستطلاعات كان رأيهم بأن المهن المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات هي التي ستكون الأكثر طلبا في سوق العمل عام 2024.
وأشار 38% من المصوتين إلى أن مهنة الطب ستكون المهنة الواعدة والمطلوبة.

تخصصاتمطلوبة في 2024

وقال 43 % من المصوتين إلى أن المهنتين المذكورتين ستحظيان بأفضل رواتب في سوق العمل، كما رأى 32% منهم أن هذه الاختصاصات توفر لأصحابها هيبة مهنية جيدة.
وبينت نتائج الاستطلاعات أيضا أن 31% من المواطنين الروس يعتبرون التخصصات الهندسية والتخصصات المرتبطة بتقنيات النانو ستكون مطلوبة في سوق العمل.

المهن المرتبطة بالبناء مستقبلها واعد

ورأى 28 % من المصوتين أن الاختصاصات المرتبطة بمجال البناء ستكون هي الاختصاصات الواعدة.
وصوت 22 % من المشاركين بالاستطلاعات لصالح الاختصاصات المتعلقة بمجالات الإحصاء، و14% ذهبت أصواتهم لصالح اختصاصات التسويق.

المحاماة والتصميم مهن العام الجديد

ورأى 12% من المشاركين أن الخيار سيرجح لصالح مهن المحاماة ومهن التصميم.

اقرأ أيضا

أعراض "الأرق المزمن" تعرف على أهم الأسباب

الطريقة السليمة لغرس فسائل النخيل المشتولة

"الإيجابية السامة" في العمل تؤثر على إنتاجية الموظف

حيلة عسكرية تجعلك تنام في دقيقتين فقط!

أكثر من تقلد مناصب وزارية.. قصة الوزير الذي أدى القسم خارج المملكة (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

التخلص_من_الوسواس_القهري_نهائياً
7:55 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

"الخثلان يُبشر هؤلاء: مدافعة هذا المرض دليل على قوة الإيمان

ا
1:13 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

بعد صراع مرير.. ذكاء مذهل لقط يمكّنه من هزيمة ذئب

ا
11:37 م الإثنين، 01 يناير 2024

أفعى مميتة تقتحم مباراة .. ماذا حدث؟

الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير
11:00 م الإثنين، 01 يناير 2024

ما حكم الطلاق عبر الهاتف.. وهل يحتاج إلى شاهدين؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

تفويض السيارة - الجوازات
2:14 م الأربعاء، 03 يناير 2024

تنبيه عاجل لـ "الجوازات" بشأن تأكيد هذه البيانات قبل السفر

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
1:31 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يوافق على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم

13-02-23-80109028
1:04 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة الاستعلام عن التأمين الصحي عبر منصة أبشر برقم الهوية 1445

أمطار غزيرة وسيول
12:24 م الأربعاء، 03 يناير 2024

تحذير عاجل من عواصف رعدية وأمطار وسيول على هذه المناطق لـ 11 مساءً

أبشر
11:17 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر لمن هم داخل أو خارج المملكة

سكن مجاني2
10:09 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. "سكني" يوضح أسباب حرمان الزوج من القرض بعد الموافقة عليه