تعرف على أكثر المهن المطلوبة خلال 2024

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أجرت مواقع مختصة استطلاعات للرأي لمعرفة آراء المواطنين في روسيا حول
المهن التي ستكون مطلوبة في سوق العمل عام 2024.
أكثر المهن المطلوبة في 2024ونشرت وسائل الإعلام نتائج الاستطلاعات التي أجرتها مواقع التوظيف، وقالت إن
66% من المشاركين في الاستطلاعات كان رأيهم بأن المهن المرتبطة بتكنولوجيا
المعلومات هي التي ستكون الأكثر طلبا في سوق العمل عام 2024.
وأشار 38% من المصوتين إلى أن مهنة الطب ستكون المهنة الواعدة والمطلوبة.
تخصصاتمطلوبة في 2024وقال 43 % من المصوتين إلى أن المهنتين المذكورتين ستحظيان بأفضل رواتب في
سوق العمل، كما رأى 32% منهم أن هذه الاختصاصات توفر لأصحابها هيبة مهنية جيدة.
وبينت نتائج الاستطلاعات أيضا أن 31% من المواطنين الروس يعتبرون التخصصات الهندسية والتخصصات المرتبطة بتقنيات النانو ستكون مطلوبة في سوق العمل.
المهن المرتبطة بالبناء مستقبلها واعدورأى 28 % من المصوتين أن الاختصاصات المرتبطة بمجال البناء ستكون هي
الاختصاصات الواعدة.
وصوت 22 % من المشاركين بالاستطلاعات لصالح الاختصاصات المتعلقة بمجالات الإحصاء، و14% ذهبت أصواتهم لصالح اختصاصات التسويق.