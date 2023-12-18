تطبيق ذكاء اصطناعي يحسب السعرات الحرارية في وجباتك الغذائية

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يتيح تطبيق جديد حساب السعرات الحرارية الموجودة في وجباتك الغذائية، عن طريق التقاط صورة للطعام الذي تأكله بالذكاء الاصطناعي.
حساب السعرات الحرارية
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ويستطيع تطبيق "Healthify" حساب القيمة الغذائية للوجبه وسعراتها الحرارية ونسبة البروتين والدهون والكربوهيدرات والألياف الموجودة في الوجبة، مستنداً على الذكاء الاصطناعي.
ويتسم التطبيق بدقة في إعطائ النتائج بنسبة 90%، بحسب المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة المطورة للتطبيق توشار فاشيشت.
وأشار إلى أن التطبيق قادر على التعرف على أكثر من نوع من الأطعمة، ويأتي التطبيق مع ميزات أخرى، بما في ذلك مدرب صحة شخصي قائم على الذكاء الاصطناعي.
نصائح حول الطعام
ويقدم التطبيق للمستخدمين نصائح حول الطعام وممارسة الرياضة بناء على أهدافهم، مثل فقدان الوزن أو تقليل التوتر أو النوم بشكل أفضل.
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