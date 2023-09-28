تضرب الفساد بيد من حديد.. "نزاهة" تضبط أكثر من 3 مليارات و200 مليون دولار

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قال الكاتب والباحث، الدكتور بدر بن سعود، إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" استطاعت خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2022، استعادة ما يزيد على مليارين و130 مليون دولار لخزينة الدولة، وضبطت اكثر من ثلاثة مليارات و200 مليون دولار. اضافة اعلان

وعلق عبر صحيفة "الرياض" على أحدث ضبطيات نزاهة التي جرى الإعلان عنها في بيان قبل أيام، إن "هذا التعامل الجاد والمحايد مع الفساد، لن تجده أو تسمع عنه في دولة عربية غير المملكة، مع كامل الاحترام والتقدير لبقية العرب ودول غربية كثيرة".





مكافحة الفساد ورؤية المملكة 2030



المملكة تتقدم في مؤشر محاربة الفساد لعام 2022



السيطرة على الفساد



وربط بن سعود بين التحول الفعلي في مكافحة الفساد ورؤية المملكة 2030، فقد نصت الوثيقة الإصلاحية في صفحتها الستين، أن الدولة لن تتهاون أو تتسامح مع قضايا الفساد المالي والإداري.ورصد تقدم المملكة خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2019، 11 مركزًا، في مؤشر مدركات الفساد، أو من المرتبة 62 إلى المرتبة 51، وكانت العاشرة في ترتيب مجموعة العشرين.واستشهد أيضًا بتقرير منظمة الشفافية الدولية، في أواخر يناير 2023 الذي جاءت فيه المملكة متقدمة على 18 دولة عربية، و126 دولة حول العالم، وفي المنطقة الآمنة والنظيفة، وسبقت دولاً كالصين وتركيا وأوكرانيا والمكسيك وروسيا وإيران.وذكر بن سعود، أن المملكة من بين الدول القليلة التي سجلت تقدمًا في المؤشر لعام 2022، وهناك 95% من الدول المشمولة بالمؤشر لم تتقدم منذ 2017، والإحصاءات الأممية تقدر الرشوة حول العالم، بنحو ترليون و500 مليار دولار سنويًا، أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما يصل إجمالي الفساد الإداري والمالي بأشكاله المختلفة إلى 5%.وقال إن "الأموال التي تسربت من الدول العربية بفعل الفساد، وفق تقرير الشفافية الدولية، يصل لقرابة مئة وخمسة وستين مليار دولار، وهذه المبالغ الضخمة بإمكانها صناعة تنمية كبيرة، وفي أكثر من بلد عربي".وأشار إلى أنه "توجد بلدان في المنطقة العربية، يضطر مواطنوها إلى دفع رشاوى ليحصلوا على الخدمات الأساسية، ويحيل الخبراء ذلك إلى تغول السلطة التنفيذية فيها على السلطتين التشريعية والقضائية".لكنه أكد أن "هذا الأمر لا يحدث على الأقل في دول الخليج بما فيها المملكة".وذكر على سبيل المثال، أن التقارير الدولية تؤكد أن انهيار القطاع المالي في لبنان عام 2019، لم يكن إلا نتيجة طبيعية للفساد والإنفاق بلا حساب، وهو السبب في عجز الدولة اللبنانية عن دفع رواتب الموظفين، وضمان تقديم الخدمات الأساسية لهم، كالرعاية الصحية والكهرباء والمياه.وقال بن سعود إن الوضع لا يختلف في معظم الدول العربية غير المستقرة، ويشير البنك الدولي إلى أن سيطرة العرب على الفساد، سيرفع من دخل المواطنين بمعدل أربعة أضعاف، وسيسهم في نمو قطاع الأعمال بنسبة 3%، ويخفض وفيات الرضع بمقدار 75%.وأشار إلى أن نزاهة منذ تأسيسها في عام 2011 وحتى عام 2016، كانت محدودة الفاعلية، إلا من حساب لإبراء الذمة يودع فيه من يتحرك ضميره، وقد كانوا قلة قياسا لحجم المبالغ المودعة، وكل ما يصل إلى علمها تحيله إلى المباحث الإدارية للتحري والتحقيق، ومن ثم يرسل إلى الدائرة المختصة في النيابة العامة، وتقوم الأخيرة بإحالته للمحكمة.ولفت بن سعود إلى أنه في أواخر 2019 استلمها العميد السابق والضابط الخبير في المباحث الإدارية، الوزير مازن الكهموس، وبأمر من القيادة السعودية، وضمت إليها هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، وأصبحت تقوم بأعمال الرقابة والتحري والتحقيق، وبصلاحيات واسعة، وتحيل قضاياها مباشرة إلى المحكمة الجزائية في الرياض، وبصرف النظر عن مكان حدوثها، وبحيث يكون ارتباطها بالسلطة العليا في الدولة.واستشهد الكاتب بأهمية مكافحة الفساد في التنمية الشاملة بما قاله برنامج الأمم المتحدة الانمائي من أن استرجاع مليار دولار من أموال الفساد للدول النامية، قادر على إيصال شبكات المياه لمئتين وخمسين ألف مسكن، وبناء ثلاثة آلاف مدرسة، وتوفير أطعمة لمليار شخص، وإنشاء ألفين وخمس مئة كيلومتر من الطرق المعبدة.