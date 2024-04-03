تصرفات غريبة للحيوانات أثناء كسوف الشمس.. والعلماء يكشفون السبب

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كشف خبراء عن تغير مرتقب في سلوك الحيوانات خلال كسوف الشمس المقرر في 8 من إبريل، فيما أشاروا إلى بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها.

وتستعد أمريكا الشمالية لكسوف كلي نادر للشمس يستمر لمدة أربعة دقائق و28 ثانية متجاوزًا مدة الكسوف السابق التي بلغت دقيقتين.

ومن المتوقع حدوثه على طول المسار ابتداءً من المكسيك مرورًا بالولايات المتحدة وكندا.

وخلال كسوف الشمس، ستطرأ سلوكيات غير عادية على الحيوانات الأليفة أثناء كسوف الشمس، فيما يعزو العلماء سبب ذلك إلى أنها تتفاعل مع الضوء الطبيعي الخافت وانخفاض درجة الحرارة عندما يحجب القمر الشمس.





تعطيل إيقاع الساعة البيولوجية للحيوانات



تفاعل الحيوانات مع كسوف الشمس



وقد يؤدي كسوف الشمس إلى تعطيل إيقاع الساعة البيولوجية للحيوانات، نظرًا لأن الساعة البيولوجية على مدار 24 ساعة تخبر البشر أو الحيوانات بأن وقت الاستيقاظ أو وقت النوم قد حان.وقال الدكتور بريان بيجانوفسكي، أستاذ الغابات والموارد الطبيعية في جامعة بوردو، لشبكة (CNN): "تستجيب معظم الحيوانات (للضوء الخافت الناتج عن الكسوف) بطريقة تشبه: وقت الجلوس والراحة والنوم".وتابع: ".. ثم هناك الحيوانات الليلية التي تقول فجأة: أوه، حان الوقت لكي أستيقظ وأكون نشيطًا".ويمكن أن تبدأ بعض الكلاب بالعواء وتظهر عليها علامات القلق مثل التحرك ذهابًا وإيابًا واللهاث.وقالت إيريكا كارتميل، أستاذة الأنثروبولوجيا والسلوك الحيواني والعلوم المعرفية في جامعة إنديانا، إن هذا قد يكون رد الفعل "الأكثر إثارة للقلق"، لأن سلوكيات القلق ستكون مشابهة لكيفية تفاعل الكلب مع العواصف الرعدية أو زيارات الطبيب البيطري أو الألعاب النارية.وبالنسبة للقطط، خاصة تلك الموجودة في الأماكن المغلقة، وبعض الكلاب، قالت كارتميل إنه من المرجح أن تفكر في أن الوقت قد حان ليلاً وتبدأ في إظهار نفس السلوكيات التي قد تظهرها قبل الذهاب إلى السرير.وأضافت: إن "كسوف الشمس يشبه إلى حد ما إسقاط شريحة صغيرة من الليل في منتصف النهار. لذلك قد يتصرفون كما لو كان الليل قد حل".وتأمل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في الكشف عن كيفية تفاعل الحيوانات مع كسوف الشمس المرتقب من خلال مشروع علمي للمواطنين، يرصدون من خلاله تحليل الصوت ويقدمون ملاحظاتهم عن الحيوانات في البرية.ولاحظ العلماء في السابق أن الحيوانات تتصرف بشكل غريب أثناء كسوف الشمس وخسوف القمر، بما في ذلك الحيتان والدلافين التي تسبح على سطح الماء، وتتجمع الزرافات، وتبدأ سلاحف جالاباغوس في التزاوج، وتتجمع اللاما في مجموعة.وقال ستيفن جرين، مدير خدمات الحيوانات في لوبوك، لشبكة (KCBD News) : "لقد أجروا الكثير من الدراسات في عام 2017 عندما حدث كسوف في بعض حدائق الحيوان في أمريكا، وتأثرت بعض الحيوانات به".ورصدت تقارير، سلوكًا حيوانيًا غير عادي أثناء الكسوف يعود إلى عام 1851 عندما توقف سرب من النمل يحمل الطعام عن الحركة حتى ظهرت الشمس مرة أخرى في السويد.بينما رصد تقرير آخر، الصراصير التي غزت مخزن ماساتشوستس خلال كسوف الشمس عام 1932، بينما ظهرت تقارير عن العناكب التي تمزق شبكاتها خلال كسوف الشمس عام 1991 في المكسيك.وفي عام 2017، أجرى باحثون في جامعة ولاية كارولينا الشمالية دراسة حول كيفية تفاعل الحيوانات في حديقة حيوان ريفربانكس في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا مع كسوف الشمس.