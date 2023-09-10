تصاعد وتيرة العنف في أمريكا.. تعرف على أخطر 10 مدن

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انتشرت معدلات الجريمة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هناك العديد من المدن التي جاءت في صدارة القائمة سيئة السمعة. اضافة اعلان

وقام موقع "سكيوريتي جاج" - منصة لتقييم مخاطر الجريمة- بجمع بيانات حول جرائم العنف (القتل والاغتصاب والسطو المسلح والاعتداء الجسيم) من 18 ألف وكالة لإنفاذ القانون في المدن والبلدات في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة على الأقل.





مدينة بيسمر في الصدارة



ووفقًا للإحصائيات، تعد مدينة بيسمر بولاية ألاباما حاليًا أخطر مكان في بالولايات المتحدة.إذ تبلغ المنطقة عن حدوث 33.18 جريمة عنف لكل 1000 ساكن، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، التي حصلت على الدراسة.وشهدت مدينة بيسيمر مؤخرًا ارتفاعًا حادًا في معدلات العنف الجسدي وجرائم الممتلكات وسرقة السيارات، وهو ما كان مسؤولاً عن صعودها إلى صدارة القائمة.





منطقة مونرو بولاية لويزيانا



وحلت منطقة بيسمر محل منطقة مونرو بولاية لويزيانا، التي سبق أن وصفها الموقع نفسه بأنها أخطر مكان في الولايات المتحدة.لكن المدينة الجنوبية حلت في المركز الثاني في القائمة الجديدة، حيث تمتلك واحدة من أعلى معدلات القتل في الولايات المتحدة، وفقا لتحليل التقارير المقدمة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.وفي الوقت نفسه، احتلت ممفيس بولاية تينيسي، وساجيناو بولاية ميشيجان، المرتبة الثالثة بين أخطر المدن في البلاد. فقد أبلغ كلاهما عن معدل جرائم عنف يبلغ 25.1 لكل 1000 ساكن.





جرائم العنف في ديترويت



بينما بلغ معدل جرائم العنف في ديترويت بولاية ميشيجان 23 لكل 1000 ساكن.وتم إدراج مدينة برمنجهام بولاية ألاباما في المرتبة السادسة من حيث أكثر الأماكن التي تعاني من الجريمة للعيش في أمريكا، تليها مدينتان في ولاية أركنساس.ويبلغ معدل جرائم العنف في باين بلاف 20.5 لكل 1000 من السكان، حيث أبلغت المدينة عن 50 جريمة إضافية لكل ميل مربع من المتوسط على مستوى الولاية.وفي الوقت نفسه، أبلغت ليتل روك عن 20.2 جريمة عنف لكل 1000 ساكن.واحتلت الإسكندرية ولويزيانا وكليفلاند بولاية أوهايو المراكز العشرة الأولى.





تصاعد وتيرة الجريمة



على الرغم من أن هذه المدن قد تشهد أسوأ ما في الأمر وفقًا لمعايير موقع تقييم المخاطر، إلا أن المناطق في جميع أنحاء الولايات المتحدة وقعت في فخ الجريمة المتزايدة.إذ رصد تقرير تزايدًا في معدلات جرائم العنف في جميع أنحاء الولايات المتحدة في العام الماضي مقارنة بعام 2021.ومن المثير للدهشة، أنه إذا ظل معدل القتل في البلاد كما هو في عام 2021، فإن واحدًا من كل 179 أمريكيًا سيُقتل في النهاية.وعلى الرغم من أنها جاءت خارج القائمة، إلا أن مدينة نيويورك شهدت مستويات قياسية من الجرائم الجنائية العام الماضي - وهي الأكبر منذ أكثر من 15 عامًا، وفق صحيفة "نيويورك بوست".