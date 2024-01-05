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تشبه "بيتزا ببيروني".. ناسا تلتقط صورًا مذهلة لأكبر أقمار المشتري (صور)

قمر كوكب المشتري آيو
قمر كوكب المشتري آيو
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تمكن مسبار فضائي تابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من التقاط صور مذهلة لقمر كوكب المشتري "آيو".

التقاط صور مذهلة لأكبر أقمار المشترياضافة اعلان

ووفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" تمكن مسبار "جونو" من التحليق في أقرب نقطة استطاع منها رصد أكبر أقمار كوكب المشتري، ليلتقط صور مليئة بقمم الجبال ومنحدرات حادة، وبحيرات من الحمم البركانية.

صور المشتري تشبه "بيتزا ببيروني"


سكوت بولتون، عالم فيزياء وباحث رئيسي في مهمة "جونو" قال للصحيفة إنه بعد مشاهدة الصور "كان في حالة من الرهبة"، إذ أنها كانت "ملونة بشكل لا يصدق"، حيث يغلب عليها اللون البرتقالي والبني والأصفر بسبب توفر الكبريت والحمم البركانية.
وشبّه بولتون قمر "آيو" بأنه "بيتزا ببيروني" بسبب التنوع والتباين في ألوانه.

سر ثوران براكين "آيو"


ويأمل العلماء في التوصل لمعرفة سر ثوران براكين "آيو" والتي تنطلق لعشرات الأميال في الفضاء، وتحديد علاقته وتأثيره بكوكب المشتري، ما قد يمنح دليلًا حول كيفية تشكل هذا الكوكب وأقماره الـ 95 التي تدور حوله، بحسب ناسا.
ونجح مسبار "جونو" في الوصول إلى مدار كوكب المشتري، في عام 2016، في مهمة للتحليق عشرات المرات حول الكوكب على ارتفاعات تتراوح بين 10 آلاف و4 آلاف و667 كلم فوق سحب هذا الكوكب الغازي العملاق.

التعمق في فهم تكوين المشترى

ومن أهداف المهمة التعمق في فهم تكوين الكوكب تحت طبقات السحب الغازية التي تغطيه، وهو أمر ما زال محجوبا عن عدسات التلسكوبات حتى الآن.
ويزن المسبار "جونو" ثلاثة أطنان و600 كيلوجرام، وهو يعمل بالطاقة الشمسية.

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