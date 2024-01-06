تسجيل نادر.. الشيخ ابن عثيمين يكشف عن دعاء لا يدعو به مريض إلا شفاه الله

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في
مقطع تسجيلي نادر كشف الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله، عن دعاء لا يدعو به مريض إلا شفاه الله.
ابن
عثيمين يكشف عن دعائين لا يدعو بهما مريض إلا شفاه اللهوأوضح
في مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك ادعية مأثورة ما
دعا عبد مؤمن بها إلا شفي بإذن الله تعالى.
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وبين أن الإنسان إذا شعر بألم ينبغي عليه أن يضع يده مكان الألم ويقول:"بسم الله، بسم الله، بسم الله، أوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر"، ويردد ذلك سبع مرات، مؤكدًا أن إذا قاله موقنًا بذلك مؤمنًا به وأن سوف يستفيد من هذا، فإنه يسكن الألم بإذن الله.
دعاء
مأثور يشفي به المريض بإذن اللهوأشار
إلى حديث بن عباس -رضي الله عنهما- أنه مَن عادَ مَريضا لم يحضُرهُ أجلُه، فقال
عنده سَبعَ مراتٍ: أسأل الله العظيم، ربَّ العرشِ العظيم، أن يَشفيك، إلا عافاه
الله من ذلك المرض"، إلا شفاه الله عز وجل.
ترند " مقطع متداول "— TRND (@NOWTRND) January 5, 2024
الشيخ العلامة ابن عثيمين يوضح دعائين لا يدعو بهما مريض إلا شفاه الله.. فضلها عندك بتفيدك ❤️.
pic.twitter.com/Ywsny54AxF