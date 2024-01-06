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تسجيل نادر.. الشيخ ابن عثيمين يكشف عن دعاء لا يدعو به مريض إلا شفاه الله

ابن عثيمين
الشيخ ابن العثيمين
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في مقطع تسجيلي نادر كشف الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله، عن دعاء لا يدعو به مريض إلا شفاه الله.

ابن عثيمين يكشف عن دعائين لا يدعو بهما مريض إلا شفاه اللهاضافة اعلان

وأوضح في مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك ادعية مأثورة ما دعا عبد مؤمن بها إلا شفي بإذن الله تعالى.
وبين أن الإنسان إذا شعر بألم ينبغي عليه أن يضع يده مكان الألم ويقول:"بسم الله، بسم الله، بسم الله، أوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر"، ويردد ذلك سبع مرات، مؤكدًا أن إذا قاله موقنًا بذلك مؤمنًا به وأن سوف يستفيد من هذا، فإنه يسكن الألم بإذن الله.

دعاء مأثور يشفي به المريض بإذن الله

وأشار إلى حديث بن عباس -رضي الله عنهما- أنه مَن عادَ مَريضا لم يحضُرهُ أجلُه، فقال عنده سَبعَ مراتٍ: أسأل الله العظيم، ربَّ العرشِ العظيم، أن يَشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض"، إلا شفاه الله عز وجل.


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