السبت، 07 شعبان 1445 ، 17 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

تركض بسرعة فائقة.. راعي يركب ناقة ذلول وسط المراعي الخضراء شمال المملكة

ناقة
ناقة
أ أ
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ركوض ناقة بسرعة كبيرة في أحد المرعي الخضراء شمال المملكة.

ناقة ذلول:

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وأظهر مقطع الفيديو المتداول مهارة راعي سوداني في ركوب الذلول والانطلاق بها بسرعة هائلة وسط المراعي الخضراء.
وقام شخص من داخل مركبة بتوثيق الراعي وهو من الجنسية السودانية ، حيث يركب الناقة الذلول بسرعة هائلة وثبات حظي بإعجاب رواد مواقع التواصل.
والناقة الذلول الحرة هي سلالة أصيلة من الإبل من وسط وشمال المملكة، حيث كانت تستخدم قديما للجيش لسرعتها وخفة حركتها ورشاقتها.

تنبيه مهم بشأن خصوبة النوق:


وفي وقت سابق نصح الإرشاد الزراعي بتجفيف حليب النوق المعدة للتلقيح قبل موسم التناسل بوقت مناسب.
وأوضح الإرشاد الزراعي  في توضيح مهم على حسابه في منصة "إكس" أن الهدف من ذلك هو رفع خصوبة "النوق".
كما نصح الإرشاد الزراعي أيضا بتنظيف حظائر الإبل بشكل مستمر وذلك منعا لوجود أمراض بينها.
وأضاف في مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس":  للحد من انتشار الأمراض بين الإبل  احرص على الاهتمام بنظافة الحظائر باستمرار.

 

 

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