الخميس، 25 ربيع الثاني 1445 ، 09 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحسّب لكلامك.. هذه أشد الكلمات خطورة على الفرد والمجتمع والدين

وسائل التواصل
منصات التواصل
أ أ

شدد الدكتور حمزة بن سليمان الطيار على أهمية الكلمة، وعدم التفوه بما قد يؤدي إلى تورط الفرد ويضر بالمجتمع معًا، باعتبار ذلك من الأمور التي نهى عنها الإسلام. اضافة اعلان
وقال عبر صحيفة "الرياض"، إن ضبط اللسان من تشريعات الإسلام لصيانة المجتمع، والمحافظة على تعايش أفراده بسلام، فكان القول الضارُّ من المحرمات، وبعض الأقوال العالية الضرر من الكبائر كالقذف والنميمة والغيبة، وفضول الكلام منهيٌّ عنه في الجملة.

المفاسد المترتبة على انفلات الكلمة

وأضاف: "تتفاوت المفاسد المترتبة على انفلات الكلمة، وأشدُّ الكلمات خطورة ما مسَّ بالثوابت والمقدسات الدينية؛ لأن الدين هو عصمةُ أمرِ الناس، فما مسَّهُ فقد فتح عليهم باب الشرِّ".
وتابع الطيار: وإذا كان الوازع الديني ضعيفاً عند أحدٍ من الناس -ولا يسوغ ذلك- فلا أقل من أن يعتبر أنه باستطالته على المقدسات الدينية يستخف بمشاعر المجتمع ويستفزها، وليس بعد عدم المبالاة بالدين وبالناس مثقال ذرةٍ من إنسانيةٍ".
كما حذر من خطورة المساس بوليِّ أمر المسلمين وإشاعة ذلك بين الناس لاسيما في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن "توقير السلطان من أسس عقيدة أهل السنة والجماعة، والاستخفاف به من أصول أهل البدع والأهواء".
واعتبر الطيار أن "نشر ما يمسُّ بمكانته هو من قبيل الاستخفاف به، ولا يمكن تبرير ذلك بإرادة النصح؛ لأمورٍ منها: أن نصح السلطان، والإشارة إليه بما ينبغي مهمةُ خواصِّ الناس، على أن تكون بالأساليب الشرعية، والآداب المرعية".

القول أخو الفعل لا فرق بينهما

وأكد الكاتب، أن "مصالح المجتمع والوطن كلها محميةٌ لا مساومة فيها، وكما تُمنعُ التصرفات والأفعال المخِلةُ بها كذلك يجب أن تُمنع الأقوال الضارة بها، فالقول أخو الفعل لا فرق بينهما، ولا فرق بين انفلات الأفعال وانفلات الأقوال، بل الثاني أخطر؛ لأنه مغذٍّ للأول محفزٌ له".
وأردف: "ويجب أن تقف حرية الكلمة وراء حدودها، ولا أن تقتحم حريمها بشكلٍ من الأشكال، ويشمل ذلك المحافظة على قواعد تعايش أفراد المجتمع فيما بينهم، وما يتطلب ذلك من عدم إثارة الحزازات، والكفِّ عن كل ما من شأنه إيغار صدر هذا على ذاك".
ونصح الطيار، من كانت له وسيلة لانتشار كلامه، بأنه "يجب عليه أن يكون دقيقًا في وزن كل لفظةٍ قبل التلفظ بها أو كتابتها، وأن يتحرَّى فيها وفي الاحتمالات التي يُمكنُ أن تُحمل عليها، فإن رأى أنها تجلب الضرر كفَّ عنها، وإن رأى أن لا إشكال فيها فله الإتيان بها".

اقرأ أيضا

الدكتور سعد الخثلان
8:48 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

بالفيديو.. الشيخ الخثلان يُوضح طريقة الإيماء في الصلاة

طفل الجامعة1
8:11 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

تلميذ ابتدائي يدخل الجامعة مباشرة بقرار حكومي

ا
11:18 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

مشهد مؤثر لشاب خرج من تحت الأنقاض حاملا المصحف

صلاة الجمعة في المسجد الحرام 2
8:15 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أيهما أفضل.. يدخل مع الإمام في التشهد الأخير أم ينتظر الجماعة الثانية؟

اقرأ أيضا

مشهد مرعب.. نجاة قائد مركبة من موت محقق رأسه كاد أن ينفصل عن جسده

محطمًا الرقم القياسي.. 2023 الأشد حرارة منذ 125 ألف عام

تُنشر للمرة الأولى.. صور تكشف تفاصيل مذهلة عن أسرار الكون

أبرز 6 أشياء يكرهها الناس في أصدقائهم

لمن يعاني التشتت الفكري.. 10 طرق للتغلب عليه

كلمات البحث

اقرأ أيضا

أسعار العملات الريال
8:06 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

فيديو متداول .. كيف تبدأ حياتك بـ 10 ريالات وتصبح 67 مليونًا في هذا التوقيت؟

الدكتور سعد الخثلان
7:57 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

هل يُكره كثرة الحلف حتى لو كان الإنسان صادقًا؟ "الخثلان" يوضح (فيديو)

المدير الناجح
7:31 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

كيف يقتل المدير طموحك؟.. أفضل طريقة لاكتشاف المواهب الإبداعية للموظفين

العملاق
8:19 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

"أحبها ومات فيها".. وفاة غلام شبير الملقب بـ"العملاق الباكستاني" في جدة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
8:02 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من حساب المواطن لهؤلاء بعد ساعات من بدء الإيداع

أمطار المملكة
7:31 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. "توقعات "الأرصاد" أمطار رعدية وسيول على مكة والمدينة وهذه المناطق

حساب المواطن - ريال
6:25 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. "حساب المواطن" يجيب عن أسئلة مهمة قبل صرف دعم نوفمبر اليوم

قيادة السيارة
5:53 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

عواقب وخيمة لقيادة السيارة لمسافات قصيرة بشكل متكرر

وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان
4:54 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

اليوم.. انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي الخليجي العربي الإفريقي في الرياض

سرعة ضربات القلب
4:05 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

ليست مَرَضية.. 5 أسباب لسرعة ضربات قلبك في الصباح