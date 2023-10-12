تحذير مهم.. هذه مخاطر الإفراط في تحمل المسؤولية

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قالت عالمة النفس، الدكتورة لاليتا سوجلاني، إن الأشخاص المفرطين في تحمل المسؤولية غالبًا ما "يسعون لإرضاء الآخرين" ويهملون احتياجاتهم ومشاعرهم لإعطاء الأولوية لغيرهم. اضافة اعلان

وكتبت عبر حسابها في تطبيق "إنستجرام": "إنهم غالبًا ما يفعلون أشياء جيدة لأسباب خاطئة لأنهم لا يعرفون طريقة أخرى للتعامل مع الأمر".





علامات الإفراط في المسؤولية



التخلص من هذه العادة



طريقة عملية



والعلامات الدالة على الإفراط في المسؤولية هي:-الشعور بالذنب عندما تقول لا.-أو عندما تكون على طبيعتك.-تكافح من أجل طلب المساعدة أو تلقيها.-الخوف من "التفوق على الآخرين.-الاستقلالية المفرطة.-عدم القدرة على الثقة في أن الآخرين سيتحملون المسؤولية لذا تتحملها.الأشخاص المفرطون في المسؤولية غالبًا ما يلعبون دور المعالج لأحبائهم ولكنهم يشعرون بالاستياء عندما "يشعر الناس بأنهم يستحقون" لطفهم.-كما أنهم غالبًا ما يقللون من أولوية عواطفهم أو احتياجاتهم ويتعاملون مع مشاعر الآخرين.وفي محاولة للتخلص من هذه العادة، تشجع سوجلاني الأشخاص الذين قد يكونون مسؤولين بشكل مفرط على وضع حدود لأنفسهم.وكتبت: "الحدود هي حيث نبدأ وينتهي شخص آخر. الحدود تتعلق بك وباحتياجاتك". وذكّرت متابعيها البالغ عددهم 132 ألفًا بأنهم "لا يستطيعون تغيير الآخرين".وتابعت: "عليك أن تقرر ما الذي ترغب في تحمله. لا تقلق بشأن الرد السلبي لشخص ما، فنحن لا نملك السيطرة على كيفية رد فعله ولن نكون محبوبين من قبل الجميع".ووفقًا لمجلة "هارفارد بيزنس ريفيو"، فإن تصور ما يقع على طبقك وما يمكنك تفريغه للآخرين باستخدام مخطط دائري يمكن أن يساعد في هذا الأمر.وشرحت الكاتبة والمدربة التنفيذية دينا دينهام سميث: "ابدأ بإمساك قطعة من الورق وقم بإدراج جميع المشاركين في هذا الموقف بالذات. من ثم ارسم دائرة على ورقتك ووزع المسؤولية عن الموقف على كل شخص أو مجموعة في قائمتك، والنسبة المتبقية تتعلق بمسؤوليتك".وكتب سميث: "الإفراط في تحمل المسؤولية يمكن أن يكون عادة يصعب التخلص منها. مساعدة الآخرين تجعلنا نشعر بالرضا: نشعر بالكفاءة، ونخفف من التوتر، ونتجنب الصراع".لكن هذه العادة التي تبدو غير ضارة يتم تعزيزها من قبل الآخرين الذين يتم يتوقعون مساعدتك، وحثت سميث على عدم الانتظار لتصحيح السلوك ذاتيًا حتى "تشعر بالإرهاق والاستياء".وقالت: "إن تحديد حجم مسؤوليتك بشكل صحيح لا يتعلق بالتهرب مما تملكه، بل بإيجاد توازن أكثر ملاءمة. من خلال تحمل مسؤوليتك بنسبة 100%، ولكن ليس أكثر، سوف تتجنب التوتر غير الضروري وتمكن الآخرين وتساعدهم على النمو".