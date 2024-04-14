الأحد، 05 شوال 1445 ، 14 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير مهم.. ماذا قال ابن عثيمين عن الفراغ النفسي بعد رمضان؟

العلماء_الذين_تأثر_بهم_ابن_عثيمين
الشيخ بن عثيمين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

في وصية مهمة، حذر فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن عثيمين (رحمه الله)، من الفراغ النفسي الذي يعتري المسلم بعد انقضاء شهر رمضان.اضافة اعلان

ماذا قال ابن عثيمين عن الفراغ النفسي بعد رمضان؟

وأوضح في مقطع فيدو متداول، أن الله عز وجل لم يجعل لعمل المؤمن انقطاعًا إلا الموت، لهذا جعل الله مواسم للخير لتكون تنشيطًا على العمل الصالح والإقبال إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة المقربة إليه.

الأعمال الصالحة لا تنتهي بالمواسم

وأضاف أنه بمناسبة انتهاء شهر الصيام والفراغ النفسي الذي يعتري كل إنسان كان مجتهدًا في شهر رمضان، أود أن أذكر الإخوان بأن عمل المؤمن لا يتقيد بالمواسم -أي: بمواسم الخيرات- كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وما أشبهها، بل هو باقٍ مستمر إلى أن يموت الإنسان.
ونوه إلى أنه لهذا يجب على المسلم أن يجعل هذه المواسم تنشيطًا له على العمل الصالح والإقبال على الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة المقربة إليه، وألا تفتر همته عن فعل الطاعات بانتهاء هذه المواسم.
وأضاف أنه لمواجهة الفراغ النفسي بعد رمضان، يجب ألا تفتر الهمم عن فعل الطاعات بانتهاء هذه المواسم؛ لأن الله لم يجعل الأعمال الصالحة مقيدة بهذه المواسم، فمثلاً: الصيام يكون في رمضان فريضة وفي غير رمضان نفلاً وغيرها من العبادات.


اقرأ أيضا

آثار مدمرة على المناخ.. ارتفاع كبير في درجات حرارة المحيطات يثير قلق العلماء

غير الست من شوال.. طاعات أخرى في انتظار استثمارها طوال العام

أمريكي يشتكي ديكا في المحاكم.. والسبب غير متوقع

مضر جدًا بالصحة.. تعرف على أخطر أنواع الجبن في العالم

هل مررت بهذا الشعور المرعب؟.. سر المطبات الهوائية أثناء الرحلات الجوية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الفوزان 12:16 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

فرصة العمر.. كيف أنال فضل ليلة القدر؟ "الفوزان" يُجيب

الشمندر - البنجر 8:29 م الخميس، 21 مارس 2024

5 مشروبات تمنع انسداد القلب والجلطات في رمضان.. ماذا عن "الشمندر"؟

ابن عثيمين 3:36 م الخميس، 21 مارس 2024

فيديو نادر.. العثيمين يوضح فضل العشر الأوسط من رمضان

الخثلان - سعد الخثلان 10:42 ص الإثنين، 18 مارس 2024

"الخثلان": هكذا يكون شهر رمضان مدرسة تربوية للمسلم