تحذير مهم.. ماذا قال ابن عثيمين عن الفراغ النفسي بعد رمضان؟

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في وصية مهمة، حذر فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن عثيمين (رحمه الله)، من الفراغ النفسي الذي يعتري المسلم بعد انقضاء شهر رمضان.





ماذا قال ابن عثيمين عن الفراغ النفسي بعد رمضان؟



الأعمال الصالحة لا تنتهي بالمواسم



وأوضح في مقطع فيدو متداول، أن الله عز وجل لم يجعل لعمل المؤمن انقطاعًا إلا الموت، لهذا جعل الله مواسم للخير لتكون تنشيطًا على العمل الصالح والإقبال إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة المقربة إليه.وأضاف أنه بمناسبة انتهاء شهر الصيام والفراغ النفسي الذي يعتري كل إنسان كان مجتهدًا في شهر رمضان، أود أن أذكر الإخوان بأن عمل المؤمن لا يتقيد بالمواسم -أي: بمواسم الخيرات- كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وما أشبهها، بل هو باقٍ مستمر إلى أن يموت الإنسان.ونوه إلى أنه لهذا يجب على المسلم أن يجعل هذه المواسم تنشيطًا له على العمل الصالح والإقبال على الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة المقربة إليه، وألا تفتر همته عن فعل الطاعات بانتهاء هذه المواسم.وأضاف أنه لمواجهة الفراغ النفسي بعد رمضان، يجب ألا تفتر الهمم عن فعل الطاعات بانتهاء هذه المواسم؛ لأن الله لم يجعل الأعمال الصالحة مقيدة بهذه المواسم، فمثلاً: الصيام يكون في رمضان فريضة وفي غير رمضان نفلاً وغيرها من العبادات.