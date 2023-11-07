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تحذير من ملصقات عجلة القيادة: قد تؤدي إلى الوفاة

عجلة القيادة
شارات عجلة القيادة تشكل خطرًا كبيرًا
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حذرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة بالولايات المتحدة، قادة السيارات من استخدام الشارات في عجلة القيادة التي يمكن أن تسبب الإصابة أو الوفاة.اضافة اعلان
وجاء تحذيرها بعدم وضع أي نوع من الملصقات على عجلات القيادة في السيارات أو الشاحنات بعد تعرض سائق واحد على الأقل لإصابة خطيرة في حادث تصادم. 
ووقع الحادث بعد أن طار الشعار المصنوع من حجر الراين وأصاب السائق في وجهه، مما أدى إلى فقدانه البصر في إحدى عينيه.

تفاصيل المنتج

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في بيان: "المنتج عبارة عن لوحة معدنية أو بلاستيكية، مغطاة عادة بأحجار الراين أو غيرها من الزخارف اللامعة، مع ظهر لاصق يغطي شعار السيارة في وسط عجلة القيادة". 
وأضافت: "في حالة وقوع حادث، يمكن لقوة الوسادة الهوائية المنتشرة أن تقلب السيارة، حيث يصطدم المنتج بمقذوف، مما يؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة"، وفقًا لوكالة "يو بي آي".

الإشارات الإضافية

وفي حين أن الشعار الدائم لشركة صناعة السيارات على عجلات قيادة السيارة يعد آمنًا، إلا أن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة حذرت من إضافة شارات إضافية.
وطالبت عبر موقعها الإلكتروني، السائقين بتجنب شراء ملصقات عجلة القيادة للسيارات أو الشاحنات، مع إزالة أي شعارات لم توفرها الشركة المصنعة على الفور.

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