تحذير.. حشرة "بق القراش" تغزو فنادق أوروبا

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أُجبرت حشرة «بقّ الفراش» فنادق أثينا على إغلاق جزء منها، فيما حملت الفنادق المسافرين الفرنسيين الذين يحملون هذه الحشرات عبر أوروبا. اضافة اعلان





إغلاق جزئي لفندق في أثينا





انتشار الحشرة في مدن إسبانيا





منع انتشار الحشرات في لندن





مقاومة المبيدات الحشرية





عودة الحشرة إلى الظهور



وقال رئيس نقابة عمال الغذاء والسياحة في اليونان جيورجوس هوتزوغلو، إن أحد الفنادق في العاصمة اضطر إلى إغلاق جناح لتطهيره بعد تفشي البقّ، وفقًا لصحيفة "عكاظ".وصرح بأن بعض الضيوف معظمهم من فرنسا حملوا الحشرات، ولسوء الحظ علقت في الفندق».وأضاف «هناك مشكلة كبيرة مع فراش النوم في الفنادق»، لافتاً إلى أن استبدال الفراش أمر مكلف بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.وكانت هناك زيادة في التقارير عن بقّ الفراش في إسبانيا، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن مدريد وبرشلونة وكذلك المناطق الداخلية في كاتالونيا وأراغون ومجتمع بلنسية من بين المناطق الأكثر تضرراً.واستشهدت صحيفة «أوليف بريس» بأرقام «Anticimex»، التي تقول إن التقارير عن الحشرات ازدادت بنسبة 71% بين يناير وسبتمبر 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.كما تم الإبلاغ عن مشاهدات في مترو أنفاق لندن، حيث قال عمدة المدينة صادق خان إن هيئة النقل في لندن «تتخذ خطوات» لمنع الحشرات من الانتشار في جميع أنحاء المدينة.ويتغذى «بقّ الفراش» على الدم عن طريق عض الأشخاص، ما يسبب جروحاً يمكن أن تنجم عن الحكة، ولكن نادراً ما تسبب مشكلات صحية أخرى.وعلى مر السنين أصبحت هذه الحشرات مقاوِمةً بشكل متزايد للمبيدات الحشرية، ومن الصعب جداً التخلص منها.وعلى الرغم من اسمها فإنه يمكن أيضاً العثور على «بقّ الفراش» في الخزانات والأرائك والمقاعد والتركيبات الخشبية الأخرى.ويقول الخبراء إن حشرات «بق الفراش» عادت إلى الظهور خلال السنوات الـ20 إلى الـ30 الماضية، ليس في فرنسا فحسب، بل في جميع أنحاء العالم.وتميل أعداد «بقّ الفراش» أيضاً إلى الارتفاع في أواخر الصيف، بعد شهور من تنقل الأشخاص بشكل أكبر في يوليو وأغسطس.