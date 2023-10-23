تحذير.. حشرة "بق القراش" تغزو فنادق أوروبا

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أُجبرت حشرة «بقّ الفراش» فنادق أثينا على إغلاق جزء منها، فيما حملت
الفنادق المسافرين الفرنسيين الذين يحملون هذه الحشرات عبر أوروبا.
وقال رئيس نقابة عمال الغذاء والسياحة في اليونان جيورجوس هوتزوغلو، إن أحد
الفنادق في العاصمة اضطر إلى إغلاق جناح لتطهيره بعد تفشي البقّ، وفقًا لصحيفة "عكاظ".
إغلاق جزئي لفندق في أثينا
وصرح بأن بعض الضيوف معظمهم من فرنسا حملوا الحشرات، ولسوء الحظ علقت في الفندق».
وأضاف «هناك مشكلة كبيرة مع فراش النوم في الفنادق»، لافتاً إلى أن استبدال الفراش أمر مكلف بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت هناك زيادة في التقارير عن بقّ الفراش في إسبانيا، حيث ذكرت تقارير إعلامية
أن مدريد وبرشلونة وكذلك المناطق الداخلية في كاتالونيا وأراغون ومجتمع بلنسية من
بين المناطق الأكثر تضرراً.
انتشار الحشرة في مدن إسبانيا
واستشهدت صحيفة «أوليف بريس» بأرقام «Anticimex»، التي تقول إن التقارير عن الحشرات ازدادت بنسبة 71% بين يناير وسبتمبر 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تم الإبلاغ عن مشاهدات في مترو أنفاق لندن، حيث قال عمدة المدينة صادق
خان إن هيئة النقل في لندن «تتخذ خطوات» لمنع الحشرات من الانتشار في جميع أنحاء
المدينة.
منع انتشار الحشرات في لندن
ويتغذى «بقّ الفراش» على الدم عن طريق عض الأشخاص، ما يسبب جروحاً يمكن أن تنجم عن الحكة، ولكن نادراً ما تسبب مشكلات صحية أخرى.
وعلى مر السنين أصبحت هذه الحشرات مقاوِمةً بشكل متزايد للمبيدات الحشرية،
ومن الصعب جداً التخلص منها.
مقاومة المبيدات الحشرية
وعلى الرغم من اسمها فإنه يمكن أيضاً العثور على «بقّ الفراش» في الخزانات والأرائك والمقاعد والتركيبات الخشبية الأخرى.
ويقول الخبراء إن حشرات «بق الفراش» عادت إلى الظهور خلال السنوات الـ20
إلى الـ30 الماضية، ليس في فرنسا فحسب، بل في جميع أنحاء العالم.
عودة الحشرة إلى الظهور
وتميل أعداد «بقّ الفراش» أيضاً إلى الارتفاع في أواخر الصيف، بعد شهور من تنقل الأشخاص بشكل أكبر في يوليو وأغسطس.