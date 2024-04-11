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تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي: انتبه لما يحدث بجسمك

عالم الزلازل الهولندي
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس
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أطلق عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، الذي اشتهر بنبوءاته حول وقوع الزلازل، تحذيرًا جديدًا بشأن تأثيرات هندسة الكواكب الحرجة، قائلاً إنها لا تؤدي فحسب إلى حدوث زلازل على الأرض، بل يتخطاها إلى تأثيرات على الجسم البشري.اضافة اعلان
وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس"، أن الكثير من الأشخاص سوف يشعرون بحدوث شيء غريب في الأذن، بسبب التأثير الكهرومغناطيسي القوي الذي يؤثر على الغلاف الجوي والقشرة الأرضية.
وكتب قائلاً: "في حال فاتك ذلك، فهذه هي هندسة الكواكب الحالية، التأثير الكهرومغناطيسي قوي ويؤثر على الغلاف الجوي والقشرة الأرضية، قد يعاني الأشخاص الحساسون من طنين قوي في الأذن".


اقترانات الكواكب

وأشار عالم الزلازل الهولندي إلى اقترانات الكواكب أيام 9 و10 و11 إبريل، التي تشمل 4 اقترانات كوكبية. وهو أمر قال إنه "سيكون بالغ الأهمية".
ولفت إلى أن اليوم الخميس 11 إبريل سيشهد اقترانًا بين الأرض وعطارد والشمس.
وحذر من إمكانية تأثير تلك الاقترانات على القشرة الأرضية في صورة زلازل، محددًا الفترة ما بين 11 و13 من إبريل على وجه التحديد.

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