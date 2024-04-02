تحتوى على فيتامين مطلوب بشدة في شهر رمضان.. فوائد مذهلة لـ"الكزبرة"

أ أ

تعتبر الكزبرة الخضراء من أحد أهم أنواع الخضراوات الورقية، التي تحتوي على كم هائل من المياه والترطيب للجسم.

و بحسب ما نشره موقع "فارم إيزي" المعني بالصحة العامة، فإنها تحتوي أيضًا على مضادات أكسدة صحية تقاوم بها التهابات الجسم.



فوائد الكزبرة الخضراء:



1-تحتوي على مضادات أكسدة تعمل على التمثيل الغذائي المثالي للطعام.2- غنية بالألياف ما يعزز من الحالة الهضمية والصحة الهضمية بشكل عام.3- تعزز من حركة المعدة وتساعد على ضبط مستويات سكر الدم لأنها تخفض من إفرازه، كما أنها تساعد على نشاط الإنزيمات ما يخفض من مستويات السكر ويضبطها.4- تساعد أيضًا أوراق الكزبرة على تدعيم دفاعات الجسم ضد المرض لاحتوائها على فيتامين"a".5- تحتوي على فيتامين "سي" المعزز للمناعة.6- تساعد بشكل كبير على القدرة على امتصاص الحديد من الأطعمة.7- تقلل حدة الإصابة بالميكروبات، لأن بها خصائص تساعد على مكافحة العدوى كما أنها تقاوم البكتيريا خاصه السالمونيلا.8- تحتوي على فيتامين "ج" المفيد بشدة في شهر رمضان، لأنه يعزز المناعة ضد العدوى وضد تكرار أدوار المرض.9- تحتوي على كم هائل من العناصر والحديد والمنجنيز والكالسيوم.10- تحتوي أيضا على الألياف الغذائية المشبعة الصحية.