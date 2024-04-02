الثلاثاء، 23 رمضان 1445 ، 02 أبريل 2024

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تحتوى على فيتامين مطلوب بشدة في شهر رمضان.. فوائد مذهلة لـ"الكزبرة"

كزبرة
كزبرة
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تعتبر الكزبرة الخضراء من أحد أهم أنواع الخضراوات الورقية، التي  تحتوي على كم هائل من المياه والترطيب للجسم.
و بحسب ما نشره موقع "فارم إيزي" المعني بالصحة العامة، فإنها  تحتوي أيضًا على مضادات أكسدة صحية تقاوم بها التهابات الجسم.اضافة اعلان

فوائد الكزبرة الخضراء:

1-تحتوي على مضادات أكسدة تعمل على التمثيل الغذائي المثالي للطعام.
2- غنية بالألياف ما يعزز من الحالة الهضمية والصحة الهضمية بشكل عام.
3- تعزز من حركة المعدة وتساعد على ضبط مستويات سكر الدم لأنها تخفض من إفرازه، كما أنها تساعد على نشاط الإنزيمات ما يخفض من مستويات السكر ويضبطها.
4- تساعد أيضًا أوراق الكزبرة على تدعيم دفاعات الجسم ضد المرض لاحتوائها على فيتامين"a".
5- تحتوي على فيتامين "سي" المعزز للمناعة.
6-  تساعد بشكل كبير على القدرة على امتصاص الحديد من الأطعمة.
7- تقلل حدة الإصابة بالميكروبات، لأن بها خصائص تساعد على مكافحة العدوى كما أنها تقاوم البكتيريا خاصه السالمونيلا.
8- تحتوي على فيتامين "ج" المفيد بشدة في شهر رمضان، لأنه يعزز المناعة ضد العدوى وضد تكرار أدوار المرض.
9-  تحتوي على كم هائل من العناصر والحديد والمنجنيز والكالسيوم.
 10- تحتوي أيضا على الألياف الغذائية المشبعة الصحية.

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