الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تجمد المياه بدولة خليجية وهبوط غير متوقع في درجات الحرارة

2024-01-11_19-25-14
ثلج
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تسببت موجة من الصقيع في تجمد المياه في سلطنة عمان، حيث وصلت درجة الحرارة 8 درجات مئوية مع شروق الشمس.

تجمد مياه البرك في سلطنة عمان:اضافة اعلان


وأظهر مقطع فيديو التقطته عدسة المصور أبو غانم الحاتمي تجمد البرك المائية بجبل السراة في ولاية عبري صباح أمس الأربعاء ووصلت  درجة الحرارة إلى 8 درجات مئوية  ساعة الشروق.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية" على منصة إكس كيف تحولت البرك إلى كتلة من الثلج، وقام المصور بحمل قطع من الثلج وإلقائها على سطح البركة والتي ظهرت كأنها أرض صلبة.

أيضا تم تداول مقطع فيديو آخر على منصة إكس، والذي أظهر تشكل الصقيع صباح أمس في صقيع الجبل الشرقي بولاية الحمراء.
صقيع يضرب المناطق الجبلية في عُمان:
وكان هيئة الأرصاد في سلطنة عمان قد توقعت أن حالة الطقس أمس ستكون صحو بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تدفق السحب على محافظات مسندم والوسطى وظفار.

وأفادت الأرصاد  تدفق السحب المتوسطة والعالية على سواحل جنوب الشرقية  وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع تشكل الصقيع في بعض المناطق الجبلية لمحافظة الظاهرة.

كما توقعت فرص تشكل السحب المنخفضة والضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الصحراوية لمحافظات الظاهرة والبريمي والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.

اقرأ أيضا

هل شدة البرد عذر لترك صلاة الجماعة؟ "الخثلان" يُجيب

خوفًا من حوادث الطيران.. تعرف على أكثر المقاعد أمنًا داخل الطائرات

تاركا هذه الرسالة.. ضابط ينهي حياته بالسم في دولة عربية

أقوى 30 % .. إنتاج خراسانة من نفايات القهوة

مشهد مذهل لصقر يهاجم عاملة منزلية.. ماذا حدث؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

سناب شات
9:05 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

رسميًا.. اتهام سناب شات بتسهيل تجارة المخدرات

الدكتور سعد الخثلان
7:32 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

ما حكم استخدام العربات في الطواف والسعي لغير العاجز؟ "الخثلان" يُجيب

سعد الخثلان
1:26 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

يزيل العوائق الداخلية والخارجية.. دعاء جامع لا ينبغي أن يفوت المسلم

GDYKgDCWsAA-fJX
12:10 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. وثيقة نادرة لبيع عقار في الرياض بـ 31 ريالًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الصندوق العقاري- العقارات - سكني
8:02 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. تحذير من الصندوق العقاري: 5 أسباب تؤدي لوقف الدعم السكني

fvhjf 4000 vdhg
7:00 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. براتب يبدأ من 4000 ريال.. وظائف بشركة مراكز الاتصال في القصيم والمدينة المنورة

H
6:40 م الخميس، 11 يناير 2024

ريان جديد بدولة عربية .. حفرة بعمق 27 مترا تبتلع شابا

النيابة العامة
6:00 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. السجن وغرامة موجعة.. النيابة العامة: 3 عقوبات لمن يتعمد ارتكاب هذه المخالفة

سوريا - الضباب
5:49 م الخميس، 11 يناير 2024

3000 عنصر.. شبكة واسعة تستغل "الضباب" لإدخال السموم إلى دولة عربية (تفاصيل)

سكني
5:25 م الخميس، 11 يناير 2024

كيف أستفيد من الحصول على وحدة سكنية؟ منصة سكني توضح