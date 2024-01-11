تجمد المياه بدولة خليجية وهبوط غير متوقع في درجات الحرارة

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تسببت موجة من الصقيع في تجمد المياه في سلطنة عمان، حيث وصلت درجة الحرارة 8 درجات مئوية مع شروق الشمس.





تجمد مياه البرك في سلطنة عمان: اضافة اعلان



pic.twitter.com/Ov2PhHWcg4 تجمد البرك المائية بجبل السراه - ولاية عبري صباح اليوم ٢٠٢٤/١/١٠ م و درجة الحراره -8 ساعة الشروق 🥶❄️ .تصوير ابو غانم الحاتمي #الخيمة_العمانية January 10, 2024

وأظهر مقطع فيديو التقطته عدسة المصور أبو غانم الحاتمي تجمد البرك المائية بجبل السراة في ولاية عبري صباح أمس الأربعاء ووصلت درجة الحرارة إلى 8 درجات مئوية ساعة الشروق.ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية" على منصة إكس كيف تحولت البرك إلى كتلة من الثلج، وقام المصور بحمل قطع من الثلج وإلقائها على سطح البركة والتي ظهرت كأنها أرض صلبة.أيضا تم تداول مقطع فيديو آخر على منصة إكس، والذي أظهر تشكل الصقيع صباح أمس في صقيع الجبل الشرقي بولاية الحمراء.صقيع يضرب المناطق الجبلية في عُمان:وكان هيئة الأرصاد في سلطنة عمان قد توقعت أن حالة الطقس أمس ستكون صحو بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تدفق السحب على محافظات مسندم والوسطى وظفار.وأفادت الأرصاد تدفق السحب المتوسطة والعالية على سواحل جنوب الشرقية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع تشكل الصقيع في بعض المناطق الجبلية لمحافظة الظاهرة.كما توقعت فرص تشكل السحب المنخفضة والضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الصحراوية لمحافظات الظاهرة والبريمي والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.