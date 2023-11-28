تتمتع بذكاء خارق.. طفلة عمرها عامين تنضم لأكبر تجمع للأذكياء بالعالم

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أصبحت طفلة من ولاية كنتاكي الأمريكية تبلغ من العمر عامين، أصغر عضوة على الإطلاق في مجتمع "منسا" لذوي معدل الذكاء المرتفع. اضافة اعلان

وقالت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إن إيسلا ماكناب تم قبولها في منسا بعد حصولها على نسبة 99 بالمئة من الذكاء بالنسبة لفئتها العمرية على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء.





أكبر مجتمع للأذكياء بالعالم



ويعد منسا أكبر مجتمع لذوي معدل الذكاء المرتفع في العالم، ويجب على الأعضاء الحصول على نسبة 98 في المئة أو أعلى في اختبار الذكاء الموحد ليكونوا مؤهلين للانضمام إلى عضويته.وقال الوالدان جيسون وأماندا مكناب إن ابنتهما تعلمت الحروف الأبجدية في سن 18 شهرًا، وسرعان ما بدأت في القراءة.وقال جيسون ماكناب لموسوعة جينيس "في عمر سبعة أشهر، كانت تختار عناصر معينة من الكتب المصورة عندما يُطلب منها ذلك".وأشار الوالدان إلى أنهما سجلا إيسلا في "منسا" على أمل العثور على موارد لتنمية مواهبها.