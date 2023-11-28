الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تتمتع بذكاء خارق.. طفلة عمرها عامين تنضم لأكبر تجمع للأذكياء بالعالم

طفلة - منسا
إيسلا ماكناب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصبحت طفلة من ولاية كنتاكي الأمريكية تبلغ من العمر عامين، أصغر عضوة على الإطلاق في مجتمع "منسا" لذوي معدل الذكاء المرتفع.اضافة اعلان
وقالت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إن إيسلا ماكناب تم قبولها في منسا بعد حصولها على نسبة 99 بالمئة من الذكاء بالنسبة لفئتها العمرية على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء.

أكبر مجتمع للأذكياء بالعالم

ويعد منسا أكبر مجتمع لذوي معدل الذكاء المرتفع في العالم، ويجب على الأعضاء الحصول على نسبة 98 في المئة أو أعلى في اختبار الذكاء الموحد ليكونوا مؤهلين للانضمام إلى عضويته.
وقال الوالدان جيسون وأماندا مكناب إن ابنتهما تعلمت الحروف الأبجدية في سن 18 شهرًا، وسرعان ما بدأت في القراءة.
وقال جيسون ماكناب لموسوعة جينيس "في عمر سبعة أشهر، كانت تختار عناصر معينة من الكتب المصورة عندما يُطلب منها ذلك".
وأشار الوالدان إلى أنهما سجلا إيسلا في "منسا" على أمل العثور على موارد لتنمية مواهبها.

اقرأ أيضا

طب الاسنان
4:23 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عامل نظافة ينتحل صفة طبيب أسنان.. لن تصدق ما فعله!

طائرة 44
3:38 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

بالفيديو.. راكب يقفز من الطائرة إلى الأرض!

ثعبان
3:04 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

شاهد.. ثعبان سام في عبوة مشروب طاقة

طائرة الداكوتا 1
8:17 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

قصة أول طائرة تدخل المملكة وأول رحلة طيران يقوم بها الملك عبدالعزيز (فيديو)

اقرأ أيضا

جريمة بشعة.. محاكمة 6 طلاب لقيامهم بهذا الأمر بحق معلمهم

هل يجوز المرور أمام المصلي إذا لم يكن أمامه سترة؟ "الخثلان" يُجيب

"وكل شيء عنده بمقدار".. خروج رضيعة من تحت الأنقاض بعد 37 يوما على حرب غزة

بحجم مدينة لندن .. تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

إحصائية صادمة.. 9 حالات طلاق في الساعة بدولة عربية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أقلام رصاص 4:48 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

أمريكي يدخل موسوعة جينيس بأكبر عدد من أقلام الرصاص في العالم

اقرأ أيضا

العمل بلا مقابل مجز يعرض الإنسان للإصابة بأمراض القلب
4:14 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

إرضاء الناس على الدوام ليس شيئًا صحيًا.. كيف تتخلص من آثاره السلبية؟

الدكتور سعد الخثلان
7:55 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

بالفيديو.. "الخثلان" يوضج حكم الشرع في "تجميد النطف"

جبال مكة
7:34 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

مشاهد تخطف القلوب.. الجبال المجاورة للمسجد الحرام تكتسي اللون الأخضر (فيديو)

مؤتمرات الفيديو
5:59 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

لماذا كانت اجتماعات العمل بالفيديو أكثر إرهاقاً للدماغ من حضورها في المكتب؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الطقس - الامطار - امطار - رياح - الارصاد
4:01 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ11مساءً

أخبار السعودية
2:11 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد صرف معاشات التأمينات وبشرى يخصوص رحلات الطيران الداخلية

202011260155585558
2:09 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من موجة باردة وحرارة منخفضة

images
1:05 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة استخراج شهادة امتثال المباني 1445.. الشروط والمستندات المطلوبة

سماحة مفتي عام المملكة
12:29 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

مفتي المملكة يدعو للتبرع للمحتاجين بمناسبة فصل الشتاء

برنامج سكني
12:26 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية