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تاركا هذه الرسالة.. ضابط ينهي حياته بالسم في دولة عربية

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الضحية
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في واقعة نادرة الحدوث أقدم ضابط في العراق على إنهاء حياته من خلال تجرع السم تاركا رسالة قبل إقدامه على ذلك.

ضابط عراقي يتخلص من حياته بالسم:اضافة اعلان


وفي التفاصيل التي ذكرتها وسائل إعلام محلية، فقد اتضح أن ضابطا برتبة عقيد بمديرية أمن الأفراد بوزارة الداخلية أنهى حياته شرقي العاصمة بغداد.

ونقلت عن مصادر مطلعة، بأن القوات الأمنية عثرت على جثة الضابط في شارع الفلاح بقطاع 18 ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، موضحة أنه يسكن في قطاع 36.

وخلال الساعات الماضية ، شغلت الحادثة الصعبة الأوساط العراقية، حيث طالب كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة القبض على من تحدث عنهم الضابط الراحل، والتحقيق معهم، وبيان صحة ما جاء في وصيته.

وفي حال تورطهم فعلاً، طالبت التعليقات بإنزال أقسى العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم.

وكان الضباط قد ترك وصية شرح فيها ما حدث، وذلك قبل إقدامه على التخلص من حياته وسط بغداد.

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