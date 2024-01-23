تؤثر في هذه الفئة.. ما تأثيرات العاصفة المغناطيسية التي تجتاح الأرض اليوم؟

أ أ

يتوقع خبراء مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء، ومعهد الفيزياء الشمسية الأرضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن تتعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية جديدة اليوم الثلاثاء 23 من يناير. اضافة اعلان





العاصفة المغناطيسية التي تجتاح الأرض اليوم







تأثير العاصفة المغناطيسية على صحة البشر



كيف تحمي صحتك



توصيات لمرضى القلب والأوعية الدموية



الأقوى في التاريخ



ووفقاً لتوقعات الخبراء، ستكون ذروة العاصفة المغناطيسية في الساعة السادسة صباحاً، والساعة 12 ظهراً، ولكنها ستكون ضعيفة من مستوى G1 (أعلى مستوى هو G5)، ومع ذلك يمكن أن تؤثر في الحالة الصحية للأشخاص الذين يتحسّسون من تغيرات الطقس، وفقًا لـ"العربية".وتعدّ العواصف المغناطيسية من الظواهر الفلكية المعقدة التي تثير فضول الكثيرين، لتدفع الكثيرين إلى التساؤل عن أسباب حدوثها وطبيعتها بالإضافة لأنواعها وتأثيرها على صحة الإنسان والتكنولوجيا، وكيف نحمي أنفسنا منها، وطرق التنبؤ بحدوثها.وأحد الأسباب الأكثر شيوعاً للعواصف المغناطيسية، التوهجات الشمسية على سطح الشمس، والتي تطلق كميات كبيرة من الطاقة والجسيمات المشحونة.أما السبب الثاني، فيعرف بـ"الانبعاث الإكليلي"، وهي انبعاثات من الهالة الشمسية، أو بشكل أدق، من مناطق ذات درجات حرارة منخفضة، لتنطلق كميات هائلة من المواد والمجالات المغناطيسية والإشعاع الكهرومغناطيسي في الفضاء فوق سطح الشمس، حيث يتم طرح بلازما تتكون من البروتونات والإلكترونات، الأمر الذي يؤدي لإحداث اضطرابات في المجال المغناطيسي وهو ما يؤثر على كوكب الأرض.أما عن تأثير تلك العواصف على صحة البشر، فقد حذرت خبيرة روسية من العواصف المغناطيسية التي تحدث على فترات متباعدة، مؤكدة أنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة.وأضافت طبيبة الأمراض الباطنية، سافينتش آلييفا، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، أنه "من الممكن أن تظهر خلال العاصفة المغناطيسية أعراض مثل الأرق والصداع والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب وآلام في المفاصل".وأضافت أن البشر يتفاعلون بشكل مختلف مع هذه الظاهرة حيث يعاني البعض من النعاس، والبعض الآخر من اضطرابات نفسية وعاطفية، وقد يصابون بحالات من الذعر.وأضافت أنه عند حدوث هذه الاضطرابات، يجب شرب المزيد من الماء النقي، مع مراعاة نظام النوم والراحة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح بتناول الكثير من الأطعمة المالحة، لأنها تربك الجهاز العصبي.يعتبر الصداع الشديد أكثر العلامات وضوحا لتأثير العواصف المغناطيسية على جسم الإنسان، ليتسبب في النهاية بصداع نصفي وأرق وحالة من الغثيان.وينصح الأطباء بتناول المسكنات والمهدئات وأخذ قسط من النوم، ولتفادي هذه الحالة مستقبلاً، ينصح بالتقليل من النشاط البدني وتناول المهدئات والابتعاد عن الأشياء المزعجة.أكثر من يتأثر من نتائج العواصف المغناطيسية هم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية، نظرا لتأثير هذه العواصف على عمل الدورة الدموية، وغالبا ما ينتهي بهم الأمر في المستشفى بسبب احتشاء عضلة القلب وتلف الأوعية الدموية في الدماغ وألم شديد في القلب وعدم انتظام دقات القلب.لتلافي هذا الأمر ينصح الأطباء بـ:السيطرة على ضغط الدم.- الاستشارة الطبية حول نوعية الأدوية وكميتها في هذه الفترة.- الاحتفاظ بالأدوية ومياه الشرب في مكان قريب.- تجنب التوتر والمشاعر السلبية.- الحد من الكحول والتدخين.- الابتعاد عن الإجهاد العاطفي.حدثت أقوى عاصفة مغناطيسية في التاريخ في عام 1859، في الأول والثاني من سبتمبر، وعرفت باسم "حدث كارينغتون"، متسببة بحدوث شفق قطبي.ويعود سبب التسمية لعالم الفلك البريطاني ريتشارد كارينغتون، الذي كان مهتماً بمراقبة الشمس، وفي عام 1859، شاهد كارينغتون خلال مراقبته للشمس بمنظار خاص، وميضاً أبيض من بقعة شمسية.وبلغت شدة العاصفة 1022 كيلو جول من الطاقة، ليتطاير مليار كيلوجرام من الجسيمات الإلكترونية المشحونة، بسرعة كبيرة وصلت إلى 3 آلاف كيلومتر في الثانية.