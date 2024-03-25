تأخير صرف المستحقات خارج الدوام.. تعرف على حقوقك في ساعات العمل الإضافية

أ أ

يشكو بعض الموظفين من تأخير صرف مستحقاتهم خارج الدوام لدى الشركات وأصحاب العمل.





تأخير صرف مستحقات خارج الدوام



المادة 107 من نظام العمل



احتساب ساعات العمل الإضافية



ووفقًا للكاتب خيرات الأمير بصحيفة "الوطن"، فإن "معظم ما يعانيه الموظفون في مؤسسات القطاع الخاص من تأخير صرف مستحقات خارج الدوام، والذي يفترض أن يتم صرفه فور انتهاء الموظف من أداء عمله، بينما في الواقع يتم تأخير صرفه بالشهور وربما سنوات".وأشار إلى أن هذا الأمر "قد يعانيه الموظفون بعكس أصحاب الوظائف القيادية حيث يتم صرف خارج الدوام الرسمي لهم فور الانتهاء من عملهم، مما يستوجب التقيد بثقافة الجودة الشاملة في التعامل مع جميع الموظفين على حد سواء".وأوضح أن "تلك الجهات التي يعاني موظفوها من هذه المشكلة ستجد أن البعض منها تتحجج بعدم توفر المبلغ المالي للأعمال الإضافية بالوقت ذاته أو عدم وجود بند مخصَّص لذلك".لكن الأمير أكد أن "هذا العذر غير مقنع للموظف، لأنَّه كان من الأولى عند إعداد الميزانيات أن يتم أخذ هذا البند بعين الاعتبار، ليتم توفير السيولة المالية اللازمة له، كي لا يحدث هذا التأخير الذي سيؤثر بشكل سلبي على انتاجية الموظف، لأن ذلك سيولد لديه الشعور بالإحباط وضياع حق من حقوقه بسبب هذه المماطلات غير المُبررة مطلقًا، وهذا قد يترك العديد من علامات الاستفهام حول تلك المنشآت".وبين أن "المادة ( 107 ) من نظام العمل يتضح فيها نظام العمل الإضافي وكفيلة بحفظ حقوق الموظفين فيما يخص ذلك، كما أنها توضح طريقة حساب الساعات الإضافية للموظفين التي أقرّها لهم نظام العمل ولائحته التنفيذية، لمنع التلاعب في طريقة حساب الساعات وكذلك إيضاح وجوب صرفها للموظفين دون مماطلة او تأخير".وتابع: "كما إن جهل بعض موظفي مؤسسات القطاع الخاص بالأنظمة يجعلهم عرضة للافتئات على حقوقهم المشروعة نظامًا، مثل العمل الإضافي في المناسبات الوطنية كاليوم الوطني ويوم التأسيس، ولانه يعد عملًا إضافيًا ويستوجب مكافأة مادية وليس تعويض يوم بيوم، وهو الأمر الذي تقوم به بعض المنشآت في القطاع الخاص بسبب جهل الموظفين بمثل هذه الأنظمة".وتنص المادة المادة ( 107 ) من نظام العمل على أنه:يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه (٥٠%) من أجره الأساسي.إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.لا يجوز أن تزيد ســاعات العمل الإضافية خلال الســنة على سبعمائة وعشرين ساعة؛ ويجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية).