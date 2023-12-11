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بين يديك.. أرخص وأشهر 30 وجهة للسفر حول العالم في 2024

السفر حول العالم
السفر حول العالم
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يوجد 30 وجهة حول العالم تعد أكثر الأماكن إثارة للزيارة في العام المقبل، إذ هيمنت أوروبا على القائمة بـ 13 موقعا، بما في ذلك السفر عبر القارة بأكملها بالقطار.اضافة اعلان

6 أماكن من أمريكا الشمالية

وتضمنت القائمة ستة أماكن في أميركا الشمالية، منها ثلاثة في الولايات المتحدة، وفقا لقائمة "ناشيونال جيوغرافيك" لعام 2024.
ومع استمرار المسافرين في البحث عن بدائل أرخص، تزداد شعبية الأماكن القريبة من النقاط السياحية، حيث ارتفعت عمليات البحث في الولايات المتحدة عن تلك المناطق للسفر إليها طوال عام 2023.

13 موقعا أوروبيا جاء في القائمة

وضمت القائمة في أوروبا: جبال الألب الألبانية - ألبانيا، وبلفاست - أيرلندا الشمالية، وإميليا - رومانيا - إيطاليا، وغالاوي وجنوب أيرشاير - اسكتلندا، ونوردلاند – النرويج.
وضمت أيضا، شمال يوركشاير - إنجلترا، وبومبي - إيطاليا، وسايما - فنلندا، وتارتو - إستونيا، واليورو - ألمانيا، وفاليتا - مالطا، وويلز، والطريق الأطلسي البري - أيرلندا، وكل أوروبا بالقطار.

وجاء في القائمة 9 مواقع داخل الامريكتين

وفي الأميركتين، تضم القائمة: صحراء أتاكاما - تشيلي، وليما - بيرو، ونيويورك - وميامي فلوريدا وتكساس - الولايات المتحدة، ودومينيكا، ونوفا سكوتيا - كندا، وشبه جزيرة يوكاتان - المكسيك، وأراضي إيبيرا الرطبة - الأرجنتين.

ونالت أفريقيا حظها من القائم بـ 3 مواقع

وفي قارة أفريقيا، تضم: أكاجيرا - رواندا، وغابات أندريفانا الجافة - مدغشقر، وسيراليون، ووفقا لـ «ناشيونال جيوغرافيك»، فإن سيراليون هي دولة يجب زيارتها في عام 2024.
وقد حصل المطار الدولي في فريتاون على تجديد كبير في عام 2023، كما يتم أيضا تطوير العديد من الطرق.

نصيب آسيا من القائمة

وفي آسيا، تضم القائمة: سيكيم - الهند، وتاينان - تايوان، وشيان - الصين، وولاية سيكيم - الهند، والتي تعد ولاية واحدة من أصغر الولايات في البلاد.
وتوفر المنطقة للزوار فرصة القيام برحلات ورؤية الأديرة الجبلية، ويغطي المنتزه الوطني أكثر من ربع منطقة سيكيم في الهند، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

أكثر الوجهات إثارة في العالم في أستراليا

وفي أستراليا، تضم القائمة: فيكتوريا - أستراليا، والتي صنفت من قبل «ناشيونال جيوغرافيك» كواحدة من أكثر الوجهات إثارة في عام 2024.
وعلى الرغم من أن أستراليا معروفة بشواطئها، إلا أن فيكتوريا لديها تاريخ غني بالينابيع الساخنة الغنية بالمعادن.

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