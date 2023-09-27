بهذه المناطق.. اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، عبدالله ‌المسند، أنه اعتبارًا من اليوم فإن الشمس ستغرب ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا على بعض المناطق في العالم. اضافة اعلان



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الشمس ستغرب ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا، أي في 15 مارس، وذلك في الأماكن الواقعة على دائرة عرض 89 درجة شمالًا.





اليوم يتساوى الليل والنهار



أذان المغرب في وقت واحد بمكة والمدينة



وأضاف أن اليوم أيضًا يتساوى الليل والنهار، حيث يتساوى الليل والنهار في السنة مرتين، لكل منهما 12 ساعة، ويكون وقتا شروق الشمس وغروبها متماثلين في 15 مارس و 27/28 سبتمبر ±1 دقيقة.وبين أنه خلال هذا الأسبوع فإن الأذان يرفع لصلاة المغرب في مكة والمدينة في وقت واحد تقريبًا، مع حلول موسم هجرة طيور الماء.وأشار في الوقت نفسه، إلى دخول فصل الخريف، وهو فصل انتقالي، أوله يتسم بالاستقرار النسبي والرتابة إلى حد ما.ولفت إلى أنه في وقت قريب من منتصف أكتوبر تبدأ ـ عادة ـ أنظمة الموسم المطري، وحالات عدم الاستقرار تأخذ أماكنها المعتادة، وذلك عبر تشكل المنخفضات الجوية المتوسطية ومنخفضات البحر الأحمر "السودان" الجالبة للأمطار والمؤثرة على أجواء المملكة.وأكد أن مخرجات العلم حتى الآن لا تستطيع على وجه الدقة والثقة التنبؤ وذلك نظرًا لصعوبة التنبؤ بحركات الكتل الهوائية والمنخفضات الجوية المؤثرة على أرض المملكة.ونوه إلى أنه وفقًا للتجربة الميدانية والمراقبة الآنية وجدت أن أفضل فترة يطمئن المتنبئ لنتائجها ـ إلى حد ما ـ هو خمسة أيام فقط، أما أكثر من ذلك فتبدأ نسبة الثقة تتهاوى.