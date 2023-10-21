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صحيفة تواصل الالكترونية

بفاعلية وانتظام.. إليك أهم 9 خطوات مجربة لتنظيم الوقت

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تنظيم الوقت
أ أ
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قالوا قديمًا: "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك"، لذا يعتبر تنظيم الوقت أحد العوامل التي تحقق النجاح على مستوى الفرد والمجتمع.اضافة اعلان

أهمية الوقت في تحقيق الأهداف

 وحسب الخبراء، فلابد من كشف أهمية تنظيم الوقت لتحقيق الأهداف والطموحات التي يزداد بها رقي المجتمع وتنجح به المؤسسات ويبلغ الإنسان أعلى المراتب ويحقق ما يرده ويتمناه.

أهم 9 خطوات لتنظيم الوقت بفعالية:

ولأهمية تنظيم الوقت واستثماره وكيفية استغلاله وفوائده وخطوات تنظيمه، وللاستفادة منه بأقصى قدر ممكن من، اخترنا لك أهم 9 خطوات مجربة لتنظيم الوقت وهى على النحو التالي:

1 - وضع أهداف.
2 - إنشاء قائمة مهام.
3 -  تحديد الأولويات.
 4 - إنشاء جدول زمني.
 5- تجنب التشتت.
6- استراحات منتظمة.
7 - تقييم وتعديل.
8 - تعلم رفض الالتزامات.
9- استخدام تكنولوجيا المساعدة.

وإذا حرص الإنسان مستعينًا بالله على تنظيم وقته، فيمكنه تحقيق العديد من الإنجازات التي حتمًا سترفع مستوى جودة حياته، ويكون النجاح والفلاح حليفه.

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