بعد 10 سنوات من اختفائها.. مفاجأة مدوية بشأن الطائرة الماليزية

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أكد ضابط بحري سابق أمضى 12 شهرًا في البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة MH370، أنها تحطمت عمدًا في منطقة لم يتم البحث فيها مطلقًا في أعماق المحيط الهندي. اضافة اعلان

وتم تجنيد بيتر وارنغ، 41 عامًا، في جهود البحث للعثور على 239 شخصًا على متن الرحلة MH370 بعد ستة أشهر من اختفائها في 8 مارس 2014.





الطائرة الماليزية سقطت في صدع جيلفينك



مشاكل شخصية لقائد الطائرة الماليزية



أخطاء سابقة في البحث عن الطائرة الماليزية



ويعتقد أن الطائرة سقطت في جنوب المحيط الهندي، لكن العديد من عمليات البحث المدعومة من الحكومة والخاصة على مدى ما يقرب من 10 سنوات فشلت في العثور على أي معلومات جوهرية، وفقا لصحيفة ديلي ميل.وتفيد الرواية الرسمية بأن زهاري أحمد شاه، قائد الطائرة، قام بانعطاف مفاجئ للخلف بعد أقل من ساعة من الرحلة، قبل أن تهبط في المحيط الهندي بالقرب من منطقة تعرف باسم القوس السابع.لكن وارنغ، الخبير في رسم خرائط قاع البحر، يعتقد أن الطائرة MH370 تحطمت عمدًا في منطقة تعرف باسم منطقة صدع جيلفينك، على بعد حوالي ألف ميل من القوس السابع.وقال لصحيفة ذا صن إن المحققين عملوا بشكل خاطئ على افتراض أن الطائرة كانت خارج سيطرة شاه بعد اتصالها الأخير بالسلطات في 8 مارس 2014.أعتقد أن فريق البحث ربما أخطأ في افتراض أن الطائرة لم تكن تحت السيطرة في النهاية، "كنا نأخذ هذا على محمل الجد أثناء البحث، حيث إن الطائرة ربما ظلت تحت السيطرة بشكل أو بآخر بعد عبورها منطقة القوس السابع". بمجرد حدوث ذلك، فهذا يعني أن الطائرة ربما كانت في الجنوب.وأضاف إذا كانت الطائرة لا تزال تحت السيطرة عند القوس السابع، فإن حجم المحيط الهندي الذي يمكن أن تصل إليه كبير جدًا بشكل لا يمكن تصوره لدرجة أنك لن تكون قادرًا على تحمل تكاليف البحث فيه بالكامل، مؤكدًا هناك الكثير من الجهد الضائع في البحث في المناطق الخاطئة.ويقول إنه يصدق نظرية سايمون هاردي، خبير طائرات بوينغ 777، الذي يفترض أن شاه قتل نفسه وقاد الطائرة عمدًا نحو منطقة صدع جيلفينك.وأكد هاردي، الذي شارك في جهود البحث في الأشهر الأخيرة، إنه اقترح أنه طار إلى الصدع، الذي يبلغ عمقه حوالي نصف ميل وعرضه سبعة أميال في قاع البحر، مع العلم أنه سيكون من الصعب العثور عليه.ويعتقد هاردي أن شاه كان يسيطر على الطائرة عندما سقطت على بعد حوالي 1500 ميل قبالة الساحل الغربي لأستراليا.يذكر أن شاه، المفقود والمفترض أنه مات مع جميع الركاب على متن الطائرة، متهم بالتخطيط للقتل بسبب مشاكل شخصية.وتشير بعض النظريات إلى أنه أغلق مساعد الطيار الخاص به خارج قمرة القيادة، وأغلق جميع الاتصالات، وقام بخفض ضغط المقصورة الرئيسة ثم قام بتعطيل الطائرة حتى تستمر في الطيران على الطيار الآلي حتى نفاد الوقود.وقالت شائعات في كوالالمبور إن مشاكله الشخصية شملت انفصاله عن زوجته فيزا خان، وغضبه من الحكم على "سياسي بارز" أحد أقربائه، قبل وقت قصير من صعوده على متن الطائرة.لكن زوجة الطيار نفت بغضب أي مشاكل شخصية، وقال أفراد الأسرة الآخرون وأصدقاؤه إنه رجل عائلة مخلص ويحب وظيفته.قال بيتر في البودكاست الخاص به، إن نجاح فريق البحث تم قياسه بمساحة المحيط التي قاموا بمسحها، وليس بما إذا كانت منطقة البحث صحيحة.وأضاف: "كان من الواضح بالنسبة لي أنه بغض النظر عن الأدلة الجديدة التي ظهرت أو التحليل الجديد الذي تم إجراؤه، فإن مربع منطقة البحث سيبقى كما هو".وبعد أن شعر بالإحباط، ترك المشروع ليتولى منصبًا جديدًا في سبتمبر 2015. كما انتقد تجاهل فريق البحث لبروتوكولات السلامة.وقال ضابط البحرية السابق: "يمكن القول إن هذه هي المنطقة الأكثر وعورة في المحيط من حيث الحالة البحرية في العالم، فالسفن تتحرك ببطء شديد بحيث يمكنك المشي بشكل أسرع".لم تكن السفينة تتحرك ببطء شديد فحسب، وهو ما لا تفعله في الأحوال الجوية السيئة، ولكنهم كانوا يسحبون معدات البحث خلفهم والذي كان على عمق ميلين في الماء.وأكد "إنه أمر خطير حقًا، لقد كنا محظوظين جدًا لأنه لم يتعرض أحد للأذى أو القتل، وقد أزعجني أننا كنا مستهترين جدًا بسلامة الطاقم".وأضاف وارنغ أن البحث كان متسرعًا وتم إجراؤه بشكل غير صحيح، نظرًا للضغوط الهائلة على الحكومة الماليزية للعثور على الطائرة في أسرع وقت ممكن، مشيرا "كان هناك الكثير من الضغط السياسي من أجل تحديد معالم، وكان جزء من وظيفتي هو تقديم تقرير كل يوم عن مقدار منطقة البحث التي تم تغطيتها في اليوم السابق.