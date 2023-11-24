بعد هذا التحذير.. هل يتم تغيير موعد حفلات الزفاف بالمملكة؟

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من المعروف أن حفلات الزفاف والأعراس في المملكة تقام ليلاً، وهي العادة التي تعارف عليها غالبية الناس حاليًا على خلاف السابق، حيث كانت تجرى في السابق. اضافة اعلان

لكن ثمة من يطالب الآن بالعوة إلى تقاليد الماضي، وهذه المرة لأسباب صحية في المقام الأول، لتجنب الأكل في وقت متأخر من اليوم.





اتفاق اجتماعي



اقتراح:

أتمنى أن يكون هناك اتفاق اجتماعي على جعل حفلات الزواج(الأعراس) في النهار كما يحصل في كثير من دول العالم وكما كان يحصل محلياً في الماضي القريب...وذلك تفادياً لوجبة العشاء المتأخرة جداً التي تكون عادةً غنية بالدهون والسكريات والمنبهات من قهوه وشاهي...مما يؤثر على صحة النوم… — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) November 24, 2023

تأييد واسع



وكتب الدكتور خالد النمر عبر حسابه في منصة "إكس": "أتمنى أن يكون هناك اتفاق اجتماعي على جعل حفلات الزواج (الأعراس) في النهار كما يحصل في كثير من دول العالم وكما كان يحصل محليًا في الماضي القريب...".وتابع: "وذلك تفادياً لوجبة العشاء المتأخرة جداً التي تكون عادةً غنية بالدهون والسكريات والمنبهات من قهوه وشاهي...مما يؤثر على صحة النوم وارتجاع المريء".وتفاعل العديد من المتابعين مع اقتراح النمر، من خلال منشورات أعاد نشر بعضها، مدعومة بالرأي من السنة النبوية والعادات الاجتماعية في بعض مناطق المملكة.ومن ذلك ما قاله أحدهم بأن "سنة الرسول ﷺ أن وليمة الزواج تكون صباحًا بعد الدخول والبناء"، مدللاً بحديث أنس رواه البخاري ومسلم: ( أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ...)".وعلق آخر: "أتمنى أن تكون مناسباتنا من بعد صلاة العصر مباشرة وتكون وجبة العَشاء بعد صلاة المغرب".وأضاف: "ليس لمجرد موعد الأكل وارتجاع المريء، بل حتى يُعطى من أتى من بعيد الفرصة أن يرجع لدياره مبكرًا، فكم مناسبة تسببت للضيوف بحوادث وإرهاق بسبب تأخر صاحب الحفل في العَشاء إلى حدود الساعة الـ ١١ ليلاً!".وبين أحد المتابعين بأنه في منطقة الباحة يبدأ الزواج في وقت العصر وينتهي بعد صلاة المغرب أو العشاء.