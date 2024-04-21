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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد غضب عارم.. عقوبة موجعة لموسيقار قام بتلحين القرآن في دولة عربية

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المتهم
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أصدر القضاء المصري اليوم الأحد، حكمه على الملحن أحمد حجازي، بعد تلاوته آيات قرآنية وتلحينها على العود.

موسيقار يلحن القرآن:اضافة اعلان

 وكانت محكمة جنح مستأنف النزهة بالعاصمة القاهرة، قد أيدت حكم حبس المتهم 6 أشهر بتهمة "ازدراء الأديان" مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
وفي التفاصيل كان المدعو حجازي ظهر في مقطع فيديو يقوم بتلاوة آيات قرآنية، لحنها على العود، وتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، ما تسبب في استياء الكثيرين.
واعتبروا أن ذلك من باب "الاستهزاء بالقرآن"، حيث تقدم محام ببلاغ إلى نيابة النزهة الجزائية ضد المتهم بتلحين القرآن وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، "ما أثار غضب المسلمين وغضب كل المسلمين.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن النيابة العامة وجهت للمتهم ارتكاب جريمة "ازدراء الدين الإسلامي من خلال تغيير شكل القرآن وجعله شبيها بالأغاني".
فيما أوضح المحامي صاحب الدعوى، أن "المتهم أساء إلى القرآن في قالب موسيقي، وبأفعاله تلك أثار غضب المسلمين وحرض على العنف.

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