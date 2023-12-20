بعد ظهوره في جزر فرسان .. معلومات مذهلة لا تعرفها عن حوت الأوركا القاتل

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ظهر حوت الأوركا القاتل قبالة سواحل جزر فرسان غرب منطقة "جازان"، وتساءل البعض عن وزنه وألوانه وطريقة تكاثره وكثرت عملية البحث عنه.





الحوت القاتل هو أكبر دلفين يعيش في البحار والمحيطات: اضافة اعلان



ماذا يأكل الحوت القاتل ؟



هل الحوت القاتل يأكل البشر؟



ويعد الحوت القاتل أكبر دلفين يعيش في البحار و المحيطات وله جسم قوي ثخين. يبلغ متوسط طول الإناث حوالي 8.5 م، بوزن يقارب 7.5 طن، أما الذكور فيصل طولها إلى 9.8 م، بوزن يقارب 10 أطنان. يصل متوسط طول الصغار حديثة الولادة 2م بوزن يتراوح ما بين 150 إلى 200 كغ. الرأس صخم و مستدير. الزعنفة الظهرية مثلثية الشكل و مدببة، تقع في منتصف الظهر، يبلغ طولها 2 م عند الذكور، أما عند الإناث و الصغار فهي منحنية قليلا على شكل منجل، يبلغ طولها حوالي 0.9 م.ومن بين ما يميزه أيضا الزعانف الصدرية وهي متطاولة بشكل دائري. الزعنفة الذيلية كبيرة، سوداء من أعلى و بيضاء من أسفل، يظهر شق في وسطها، يبلغ طولها حوالي 2 م. يحتوي كل فك من 10 إلى 14 زوجا من الأسنان الحادة و العريضة. لون الظهر أسود.تظهر بقعة صغيرة بيضاوية الشكل خلف العين لكلتا الجهتين بلون أبيض، بقعة رمادية بيضاء خلف الزعنفة الظهرية على شكل سرج. بقعة كبيرة بيضاء اللون تمتد من الفك السفلي إلى غاية أسفل الذيل، تتسع بإتجاه الأعضاء التناسلية، تكون هذه البقعة طويلة و ضيقة عند الذكور، عريضة تقريبا دائرية عند الإناث.تختلف ألوان الحوت القاتل، تمركز و حجم هذه البقع حسب السلالة التي ينتمي إليها(بالنسبة للحيتان القاتلة التي تعيش في شمال شرق المحيط الهادئ تنقسم إلى ثلاثة أنواع: مقيمة و مهاجرة و محيطية، تختلف فيما بينها في اللون و كتلة الجسم و حجم الزعنفة الظهرية، أما بالنسبة للتي تعيش في القطب الجنوبي تنقسم أيضًا إلى ثلاثة أنواع تتميز بالإختلاف في الحجم و لون بقع الجسم). يطلق نفثات يصل إرتفاعها من 1 إلى 2 م.يترأس الحوت القاتل هرم السلسلة الغذائية بإعتباره أكبر حيوان مفترس في المحيطات ويتغذى على عدد متنوع من الفرائس كالأسماك (أسماك القرش، أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء، الهلبوت، سمك الرنجة، السلمون)، رأسيات الأرجل (الحبار و الأخطبوط)، السلاحف البحرية.كما يتغذى على الثدييات البحرية (الفقمات، أسود البحر، الفيلة البحرية، ثعالب الماء، الدلافين، خنازير البحر، الحيتان البيضاء، حيتان العنبر، حيتان المنك وغيرها من الحيتان)، الطيور البحرية مثل طائر البطريق. تتغذى الحيتان القاتلة في المتوسط على 45 كغ من الطعام يوميًا، و بإمكانها أن تأكل أكثر من ذلك بكثير.لم تُسجّل أي حالات هجوم للحيتان القاتلة على البشر من قبل في الطبيعة، إلا أنه، في حالة الأسر، تم تسجيل العديد من الهجومات من طرف الحيتان على مدربيها، البعض منها كانت هجمات خفيفة و الأخرى مميتة، أدت بضحاياها للموت تأثراً بالجروح أو غرقاً، كان آخرها، هجوم الحوت تيليكوم على المدربة داون برونشو عام 2010 في حديقة الحيوان “سي وورلد أورلاندو” بفلوريدا.