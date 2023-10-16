الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد سخريته من عثرات بايدن.. سقوط مروع لعضو الشيوخ الأمريكي على سلالم طائرة

جانب من الفيديو
حانب من الفيديو
أ أ
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي سقوطا مروعا لعضو الشيوخ الأمريكي أثناء نزوله على سلالم الطئارة.

سقوط عضو الشيوخ الأمريكي:

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وأظهر مقطع الفيديو سقوط عضو مجلس الشيوخ الأمريكي "تومي توبرفيل" الذي كان يسخر دائماً من بايدن بسبب سقوطه المتكرر من السلالم، لسقوط مماثل وعنيف.

العجيب قد تعرض "تومي" نفسه للسقوط بشكل عنيف من سلالم الطائرة.


تعثر بايدن:


وكان مقطع فيديو، قد وثق في وقت سابق لحظة تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء صعوده على خشبة المسرح في حدث بولاية فيلادلفيا الأمريكية.

ويظهر الفيديو حيرة بايدن، حيث ظل بايدن واقفا على قدميه بعد الإمساك بجنبات السلم، مما وضعه في موقف محرج.

يذكر أن هذه هي المرة العاشرة التي يتعثر فيها بايدن خلال مسيرته كرئيس للولايات المتحدة وهو أكثر رئيس يتعرقل أمام الجمهور وعلى الهواء مباشرة.

بايدن يبدو حائرا:



وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض بايدن، لموقف محرج أيضا.
وأظهر الفيديو الرئيس الأمريكي، وهو يبدو تائها بعد انتهاء مؤتمر، حيث سار في الاتجاه الخطأ أثناء مغادرته بعد انتهاء كلمته.
وبحسب الفيديو فقد تدخل أحد مساعديه، وقام بتوجيهه إلى السير في الاتجاه الصحيح .
وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وأشار مغردون إلى أن ما حدث يضاف إلى مواقف أخرى ظهر خلالها بايدن تائها.
وأيضا قيامه بتصرفات غريبة ومنها مد يده والسلام على شخص غير موجود وظهوره كأنه ‏يصافح الهواء.

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