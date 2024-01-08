بعد حائل.. سعر حبة الفقع يصل 2900 ريال في حفر الباطن

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وصل سعر حبة الفقع إلى 2900 ريال، بداية السوق في حفر الباطن، حيث سجلت الأسعار أرقاما فلكية وسط توقعات بزيادة المعروض خلال الأسابيع القادمة.





سعر الفقع في حفر الباطن:



الفقع في سوق حائل:





بداية سوق الفقع في

عبر:pic.twitter.com/23SH5BOIYG وصل سعر الحبة الواحدة إلى 2900 ريال..بداية سوق الفقع في #حفر_الباطن والأسعار تسجل أرقاما فلكية وسط توقعات بزيادة المعروض خلال الأسابيع القادمةعبر: @fawaz749 January 7, 2024

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وكانت قناة العربية قد عرضت تقريرا وثق بداية بيع الفقع في سوق حفر الباطن.وحسب التقرير، فقد سجلت تسجل أرقاما فلكية وسط توقعات بزيادة المعروض خلال الأسابيع القادمة.ويظهر الفيديو شخص يحرج على الفقع، ووصل سعر الحبة الواحدة ل 2900 ريال.وأوضح مشعل العنزي تاجر في سوق حفر الباطن: " نحن الآن في بداية الموسم، وتوجد كميات من الفقع الآن في السوق".وتابع: " الأسعار مناسبة تبدأ من 200 ريال إلى 2500 ريال على حسب النوع والحجم والكمية".كما نوه أيضا أن الإقبال على شراء الفقع يزداد كل يوم، وتوقع بيع كميات كبيرة من الفقع.وقبل أيام أظهر أيضا مقطع فيديو نشرته قناة العربية على حسابها في منصة "إكس"، بداية بيع "الفقع الزبيدي" في سوق حائل.وبحسب مقطع الفيديو فقد قال أحد البائعين في السوق، إن الفقع المتواجد حالياً هو الزبيدي، ويبلغ سعر ما بين 450 إلى 500 ريال.وأضاف البائع أن أسواق بيع الفقع بدأت تفتح أبوابها، ولكن ستعرض الكميات بغزارة أمام الراغبين في الشراء بعد 20 يومًا.ونوه البائع أنه يعمل في تجارة الفقع منذ 40 عامًا، إلى أن العام الماضي كان الأفضل من حيث كميات الفقع، وكذلك عام 1435 هـ وعام 1440 هـ.أيضا بين أن أهالي حائل يستهلكون كميات كبيرة من الفقع، بينما يتم بيع الفائض في أسواق الرياض والقصيم.