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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد تكتم دام عقودًا.. هل يكشف قريبًا عن لغز الأجسام الطائرة؟

الأجسام المجهولة
جدل متواصل حول ظاهرة الأجسام المجهولة
أ أ
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قال الصحفي الاستقصائي، روس كولتهارت، إنه سيتم الكشف عن "الحقيقة" بشأن الأجسام الطائرة المجهولة في غضون أقل من عام من الآن، مع ظهور العديد من البلاغات المجهولة بهذا الصدد.اضافة اعلان
وأضاف كولتهارت الذي لم ير شخصيًا جسمًا غامضًا أو جسمًا غريبًا، في مقابلة أجريت مؤخرًا مع راديو ملبورن، أنه في غضون 12 إلى 18 شهرًا، قد يعرف العالم المزيد عن الأجسام الطائرة المجهولة. 
ووصف الصحفي الذي أمضى سنوات من حياته في الإبلاغ عن هذه الظاهرة، بأنها "أكبر قصة على الإطلاق"، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ستار" .

متى تكشف الحقيقة؟

وتابع: "أعتقد أن العالم سيعرف على الأرجح علنًا في غضون 12 إلى 18 شهرًا". وقال إن العديد من المبلغين المجهولين سيتقدمون ويكشفون عن "الحقيقة" التي أخفتها الحكومة الأمريكية لمدة تصل إلى 90 عامًا.
ويشعر كولتهارت، مؤلف كتاب (إن بلين سايت)، والذي يدور حول الطائرة المجهولة، أن هناك "احتمالًا كبيرًا للغاية" بأننا لسنا وحدنا ككائنات ذكية في هذا الكون.
وأردف: "أعتقد أيضًا من المصادر التي أتحدث إليها، أن هناك رجحانًا للأدلة التي تشير، على الأقل للوهلة الأولى، إلى أننا يجب أن نفترض أننا نُزار من قبل استخبارات غير بشرية".

برنامج سري للغاية لاستعادة الأجسام الطائرة 

بدوره، يعتقد مسؤول المخابرات الأمريكية السابق ديفيد جروش، أحد المبلغين عن الأجسام الطائرة المجهولة الذي أجرى كولهارت مقابلة معه، أن الحكومة الأمريكية تحتفظ ببرنامج سري للغاية لاستعادة الأجسام الطائرة المجهولة وتمتلك مركبة فضائية مزعومة "غير بشرية" إلى جانب "طياريها القتلى".
ويزعم جروش أن المسؤولين يخفون أدلة على وجود حياة غريبة ومركبات فضائية من أنواع أخرى هبطت أو تحطمت على الأرض. 
وادعى أنه حصل على أدلة "مجمعة"، تتضمن الموقع الدقيق الذي من المفترض أن تحتفظ فيه الحكومة بالطائرات المذكورة.
وقال جروش لموقع "نيوز نيشن" عقب جلسة استماع للأجسام الطائرة المجهولة في الكونجرس عقدت في واشنطن في يوليو: "لا أعتقد أن هذا هو الأخير، سنرى في الأشهر القليلة المقبلة طرحًا لبعض العناصر المذهلة للغاية، على ما أعتقد". 
ويزعم ان "ما لا يقل عن 30 من المبلغين عن المخالفات قد أكدوا سرًا "البيولوجيا غير البشرية" و"برامج الاسترجاع".

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