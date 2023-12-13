بعد أن كرس ثروته للأعمال الخيرية.. ماذا قال بيل جيتس عن القرآن؟

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كشف بيل جيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للتكنولوجيا، والذي بات يكرس حياته والجزء الأكبر من ثروته للأعمال الخيرية عن متابعته دورات عن القرآن والإنجيل. اضافة اعلان

وقال في مقابلة حصرية مع المحاور الإماراتي، أنس بوخش، عبر برنامج ABtalks على منصة "يوتيوب": "أنا محظوظ لأنني أتحكم بجدولي وبالأشياء التي اختار أن أفعلها، وبعد مايكروسوفت، أصبحت أحرص على مساعدة الناس وإنقاذ حياة العديد من الأطفال، خاصة أن التغير المناخي يؤثر سلبًا على الفقراء".

وأضاف: "عند عملي في مايكروسوفت كان هدفي هو الانخراط في عملية الابتكار، ولكن الآن يصب تفكيري في مجالات مثل الصحة والمناخ، وأتعرف على أشخاص جدد وأتعلم أشياء جديدة، لذا أحب عملي لأنه عمل تطوعي".





الابتكار والتطور



إشادة جيتس بتبرعات المسلمين للأعمال الخيرية



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وشدد جيتس على أهمية الابتكار والتطور في العالم الحديث، كما ينبغي الحذر من الآثار الجانبية لهذا التقدم، مثل التغير المناخي.علاوة على تحدثه عن أهمية اللقاحات الطبية، وضرورة إيصالها إلى جميع الأطفال حول العالم، وهو ما يسعى إليه بالفعل، بحسب موقع "روسيا اليوم".وقال أغنى رجل في العالم سابقًا: "الآن أقوم بمتابعة دورات على الإنترنت أقرأ بها عن التاريخ والقرآن والإنجيل، وأنا أستمتع بالتعلم، ويوجد العديد من الكتب الرائعة، والإنسان لن يقوم بالقراءة إن لم يكن يحب الجلوس ومطالعة الكتب، فأنا لا أرغم نفسي على القراءة".وتعمل مؤسسة "بيل وميليندا جيتس" الخيرية على بناء الأمل في حياة أفضل ورفع الظلم عن كثر حول العالم بعد أن قرر جيتس تسخير ثروته الطائلة التي جناها من حقل البرمجيات والتكنولوجيا لصالح الأعمال الخيرية.وتعتبر الدول الإسلامية شريكًا أساسيًا في أعمال مؤسسته، وأشاد في أحد حواراته بالدور الفعال لهذه الدول في مساعدته على تطوير أنشطة المؤسسة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها بأكثر عدد ممكن، متلقيًا مساعدات سخية من العديد منها.