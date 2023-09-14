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بطول 30 مترا.. عصابة مخدرات بدولة أوروبية تحفر نفقا أسفل محكمة لسرقة الأدلة

موقع السرقة
موقع السرقة
أ أ
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في واقعة مثيرة ونادرة الحدوث، أعلنت وسائل إعلام رسمية في مونتينيجرو (الجبل الأسود) أن الشرطة تبحث الآن عن ستة أشخاص يشتبه في قيامهم بحفر نفق إلى المحكمة العليا في العاصمة.اضافة اعلان

عصابة تحفر نفقا بالجبل الأسود:


 وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن العصابة أقدمت على ذلك بهدف سرقة أو تدمير أدلة مرتبطة بقضايا ضد عصابات المخدرات.

وهزت عملية الاقتحام التي وقعت في العاصمة بودجوريتشا، مؤسسات الدولة، والتي تم الكشف عنها أوائل الأسبوع الجاري.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون في مونتينيجرو (أر تي سي جي) اليوم الخميس، عن الأجهزة الأمنية، أن السلطات لم تسمّ المشتبه فيهم، ولكن التحقيق المبدئي يشير إلى أنهم ليسوا من مواطني مونتينيجرو.

مخزن المحكمة:


كما تبين أن مخزن المحكمة المقام تحت الأرض جرى نهبه يوم الإثنين الماضي، مع وجود ربط ثقب في الجدار متصل بمبنى سكني على بعد نحو 30 مترا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن وزير العدل ماركو كوفاتش في بيان له بعد عقد اجتماع لكبار مسؤولي الأمن والاستخبارات في البلاد، أن عملية الاقتحام هي "الهجوم الأشد خطورة على مؤسسات الدولة والقضاء".

الجبل الأسود:


والجبل الأسود أو مونتينيغرو، هو بلد في جنوب شرق أوروبا، يقع على البحر الأدرياتيكي وهو جزء من البلقان.
 ويشترك في الحدود مع صربيا من الشمال الشرقي، والبوسنة والهرسك من الشمال والغرب، وكوسوفو من الشرق، وألبانيا من الجنوب الشرقي، والبحر الأدرياتيكي وكرواتيا إلى الجنوب الغربي، والحدود البحرية مع إيطاليا.

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