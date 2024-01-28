بسبب عقوقهم.. أم تحرم أبناءها من ثروتها وتكتب 2.8 مليون دولار للقطط والكلاب!

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حرمت امرأة صينية، أبناءها من التنعم بثروتها، لأنهم لم يزوروها مطلقًا في مرضها، وقررت بدلاً من ذلك ترك ثروتها البالغة 2.8 مليون دولار لحيواناتها الأليفة، وفقًا لتقرير. اضافة اعلان





وصية المرأة



تخصيص كل الأموال لرعاية حيواناتها



ميراث ضخم لكلب



وأقدمت "ليو" من شنغهاي، على حرمان أبنائها الثلاثة من ثروتها، ولترك حوالي 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) لحيواناتها الأليفة، لأنها كانت راحتها الوحيدة في شيخوختها، بحسب موقع "زونجلان نيوز".وكانت قد كتبت قبل عدة سنوات وصية أولية، حيث تركت أموالاً وممتلكات لأبنائها الثلاثة، لكنها غيرت رأيها لأنهم لم يزوروها أو يعتنوا بها - ونادرًا ما اتصلوا بها.وفي وصيتها الجديدة، تصر على أنه يجب استخدام كل أموالها لرعاية حيواناتها الأليفة وأي من نسلها، مع تعيين عيادة بيطرية محلية كمدير لميراثها ومكلفة برعاية الحيوانات.لكن هذه الخطوة غير قانونية في الصين، حسبما قال مسؤول من مقر مركز تسجيل الوصايا في بكين لصحيفة "ساوث تشاينا مورننيج بوست".وقال تشين كاي: "ومع ذلك، هناك بدائل لحل هذه المشكلة".وأضاف: "إن وصية ليو الحالية هي إحدى الطرق، وكنا ننصحها بتعيين شخص تثق به للإشراف على العيادة البيطرية لضمان رعاية الحيوانات الأليفة بشكل صحيح".وقال مسؤول آخر من مركز تسجيل الوصايا، إنهم نبهوا ليو إلى مخاطر وضع كل أموالها في أيدي العيادة البيطرية.وأضاف: "أخبرنا العمة ليو أنه إذا غير أبناؤها موقفهم تجاهها، فيمكنها دائمًا تغيير إرادتها مرة أخرى".وليست هذه هي المرة الأولى التي يستفيد فيها حيوان أليف من ميراث سخي.في عام 2020، ترك رجل أعمال ثري في ولاية تينيسي الأمريكية مبلغ 5 ملايين دولار لكلبته البالغة من العمر ثماني سنوات.