الإثنين، 06 شوال 1445 ، 15 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بسبب تدوينة على منصة إكس.. قصة إنزال عقوبة على مراهق عمره 19 عاما

تدوينة
تدوينة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
يستهين البعض بما ينشره على مواقع الواصل الاجتماعي، والذي قد يوقعه للمسائلة القانونية وإنزال العقوبة.

قصة سجن مراهق بسبب تدوينة:

اضافة اعلان
وكان المحامي عبد العزيز العمري قد روى قصة سجن مراهق عمره 19 عاما بسبب استخدامه ألفاظا نابية وقذف أحد الأشخاص عبر منصة إكس.
وأوضح العمري خلال لقاء له مع برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية أن المراهق كان يرد على شخص في منصة إكس، ويقوم باستخدام ألفاظ نابية والقذف.
وأضاف العمري في حديثه أن الشخص الذي وجه له المراهق الألفاظ النابية توجه إلى قسم الشرطة وأبلغ عن المراهق، حيث تم متابعته.
كما أشار إلى أنه تم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية، وصدر حكم بمعاقبته بالسجن لمدة عام، وغرامة مالية.
وبين أيضا في لقائه أنه وفقا للنظام تكون العقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة، وغرامة 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين والقاضي يقدر العقوبة بالجرم وملابسات القضية التي ينظرها.

اقرأ أيضا

تحذير مهم.. ماذا قال ابن عثيمين عن الفراغ النفسي بعد رمضان؟

مستشار تربوي: ابتعدوا عن هذه الأمور مع أبنائكم قبل العودة للدراسة (فيديو)

ما العبادة العظيمة التي تُطهر المال والنفس؟ "الفوزان" يوضح

أفضل الطرق للاستفادة من الساعات المتبقية في إجازة عيد الفطر

فضحته الكاميرات.. فيديو متداول للص داخل أحد مساجد الكويت.. ماذا فعل؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook