بسبب تدوينة على منصة إكس.. قصة إنزال عقوبة على مراهق عمره 19 عاما

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يستهين البعض بما ينشره على مواقع الواصل الاجتماعي، والذي قد يوقعه للمسائلة القانونية وإنزال العقوبة.



قصة سجن مراهق بسبب تدوينة:

فيديو | المحامي عبد العزيز العمري يحكي قصة سجن مراهق عمره 19 عاما بسبب قذفه واستخدامه ألفاظا نابية بعد إحالته للنيابة والمحكمة الجزائية#الراصد pic.twitter.com/Q9b9F2uBNH — الراصد (@alraasd) April 14, 2024

وكان المحامي عبد العزيز العمري قد روى قصة سجن مراهق عمره 19 عاما بسبب استخدامه ألفاظا نابية وقذف أحد الأشخاص عبر منصة إكس.وأوضح العمري خلال لقاء له مع برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية أن المراهق كان يرد على شخص في منصة إكس، ويقوم باستخدام ألفاظ نابية والقذف.وأضاف العمري في حديثه أن الشخص الذي وجه له المراهق الألفاظ النابية توجه إلى قسم الشرطة وأبلغ عن المراهق، حيث تم متابعته.كما أشار إلى أنه تم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية، وصدر حكم بمعاقبته بالسجن لمدة عام، وغرامة مالية.وبين أيضا في لقائه أنه وفقا للنظام تكون العقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة، وغرامة 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين والقاضي يقدر العقوبة بالجرم وملابسات القضية التي ينظرها.