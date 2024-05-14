برج من الرماد بارتفاع 5 كيلومترات.. ثوران بركان جبل إيبو في إندونيسيا (صور)

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ثار بركان جبل إيبو، في شرق إندونيسيا، مطلقًا برجاً ضخمًا من الرماد لمسافة تزيد عن خمسة كيلومترات في السماء.

ورفعت السلطات، أمس الاثنين، مستوى التأهب إلى ثاني أعلى مستوى الأسبوع الماضي.







لا أضرار أو خسائر بشرية جراء ثوران البركان



ارتداء أقنعة الوجه والنظارات



فيما لم يتم الإبلاغ حتى الآن، عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية، لكن الصور ومقاطع الفيديو، أظهرت عمودًا من الرماد يتصاعد في السماء على جزيرة هالماهيرا في مقاطعة مالوكو الشمالية.وقالت السلطات إن البركان قذف عموداً من الرماد وصل ارتفاعه إلى أكثر من خمسة كيلومترات فوق قمة البركان، وهو أحد أكبر ثورانات البراكين في الأشهر الأخيرة.وقال رئيس وكالة الجيولوجيا محمد وافد في بيان أمس الاثنين إن عمود الدخان الرمادي والأسود شوهد “بكثافة ويميل نحو الغرب”.وحث وافد السكان القريبين من ثوارن البركان، على ارتداء أقنعة الوجه والنظارات عند الخروج في الهواء الطلق للحماية من الرماد البركاني المتساقط.وظل مستوى التحذير عند ثاني أعلى مستوى في نظام مكون من أربعة مستويات بعد أن رفعته السلطات الأسبوع الماضي، مع منطقة حظر تتراوح بين ثلاثة وخمسة كيلومترات، حول فوهة البركان.ويعد إيبو أحد أكثر البراكين نشاطًا في إندونيسيا، حيث ثار أكثر من 21 ألف مرة العام الماضي.