بدولة خليجية.. تشييد أول مسجد عائم في العالم

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كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي اليوم عن خطة لتشييد أول مسجد عائم في العالم.

ومن المقرر أن يتم تشييد المسجد في القناة المائية تحت جسر التسامح، على أن تنتهي عملية البناء خلال العام المقبل، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 55 مليون درهم. اضافة اعلان





تصميم المسجد



مشروع السياحة الدينية



وقال الدكتور عبدالله الجبار المسؤول في المشروع، إن المسجد العائم الذي ينتظر الانتهاء من التصميمات النهائية له، يتكون من 3 طوابق:-الأول سيكون تحت الماء ومخصصا للصلاة ويتسع إلى 75 مصليًا.-الثاني قاعة متعددة الاستخدامات.-الثالث معرضًا إسلاميًا.وأشار إلى أن المسجد سيكون نقطة جذب سياحي وتحفة معمارية توفر للسائح تجربة فريدة، وفق ما أوردت صحيفة "البيان" الإماراتية.يأتي ذلك ضمن مشروع السياحة الدينية في الإمارة، الذي يُعنى بتنفيذ خطط وبرامج ومبادرات التي تخدم "السياحة الإسلامية".وأكد أحمد المنصوري، مستشار التواصل الحضاري، أن مشروع السياحة الدينية في الإمارة يسهم في تعزيز موقع الامارة كنقطة جذب للزوار والسياح المسلمين وغير المسلمين، ويوفر فرصة للتعرف إلى الثقافة الإسلامية والعادات والقيم الإماراتية،