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صحيفة تواصل الالكترونية

بدقة عالية.. مركبة فضائية ترصد الحرارة عبر الأرض

درجات الحرارة
جانب من الصور المرسلة
أ أ
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أرسل قمر صناعي بريطاني جديد، صوره الأولى من الفضاء التي ترصد الحرارة على الأرض.
ويحمل "مقياس الحرارة العالمي" (HotSat-1)، جهاز استشعار حراري تجاري عالي الدقة في المدار، مما يمكنه من تتبع الميزات الساخنة والباردة التي يصل عرضها إلى 3.5 متر.اضافة اعلان
والتقط القمر الصناعي، "صور حرارية عالية الدقة" عن شوارع لاس فيجاس المشمسة، ومجمع تخزين النفط الضخم في أوكلاهوما، والحرارة الشديدة لحرائق الغابات الكندية.
وتخطط شركة تكنولوجيا المناخ SatVu، التي تدير أول قمر صناعي في العالم لإطلاق سبع مركبات فضائية إضافية، مما يزيد من حجم البيانات التي يمكنه الحصول عليها، ويقلل الوقت بين المرور عبر مواقع معينة، مما يسدعدا على اكتشاف التغييرات بسرعة أكبر.

مقياس الحرارة العالمي


تم إطلاق HOTSAT-1، بواسطة "سبيس إكس" خلال فصل الصيف، وعلى عكس الأقمار الصناعية التي تراقب الأرض بكاميرات "ترى" الضوء المرئي، مثل أعيننا، يراقب الأشعة تحت الحمراء لتسجيل مقدار الحرارة المنبعثة من الأجسام أو المناطق الطبيعية.
وقالت شركة SatVu، إن الصور تمثل علامة فارقة رئيسية في عصر جديد من مراقبة الأرض ومراقبة المناخ.
من خلال وضع هذه التكنولوجيا على قمر صناعي، تتمكن الشركة من تنزيل دفق مستمر من الصور على مدار الساعة، حتى في البلدان ذات الحدود المغلقة.

مرحلة الاختبار والتشغيل

ومن المقرر أن تكمل الشركة المصنعة للمركبة الفضائية مرحلة الاختبار والتشغيل في المدار في الأسبوع المقبل.
وقال توبياس رينيك، كبير مسؤولي التكنولوجيا في SatVu، لـ "بي بي سي نيوز": "في تلك المرحلة، نحصل على المفاتيح، إذا جاز التعبير، وسنكون قادرين بعد ذلك على تكليف القمر الصناعي بأنفسنا والحصول على البيانات لعملائنا".
وأضاف: ينبغي أن يكون للخرائط الحرارية الخاصة بـ HotSat-1 - الصور الثابتة ومقاطع الفيديو القصيرة - تطبيقات واسعة النطاق، ولكن بشكل خاص في الأمور المتعلقة بالمناخ".
وتابع: "سوف تسمح لمخططي المدن، على سبيل المثال، برؤية أسطح المنازل والجدران. وهذا سيمكنهم من فهم ملفات درجة الحرارة للمباني والمكاتب والمصانع الفردية. إنها معلومات يمكنها تحديد البنية التحتية التي تهدر الطاقة وتحتاج إلى عزل أفضل".

ماذا أظهرت الصور؟


تكشف إحدى صور لاس فيجاس شبكة الشوارع ومواقف السيارات التي تحبس الحرارة أثناء النهار ثم تطلقها بعد حلول الظلام، مما يؤدي إلى رفع درجات الحرارة أثناء الليل.
هذا ما يسمى بتأثير الجزيرة الحرارية الحضرية يمكن أن يجعل المدن أكثر دفئا بعدة درجات، ولكن يمكن تبريد النقاط الساخنة عن طريق زراعة الأشجار.
صورة أخرى لكوشينج بولاية أوكلاهوما في الولايات المتحدة، تظهر أشكال صهاريج التخزين وخطوط الأنابيب التي يمكنها نقل 1.5 مليون برميل من النفط الخام يوميا.
يمكن استخدام مثل هذه الصور للتحقق من امتثال العمليات لتعهدات المناخ واللوائح الصناعية.
تسمح الصور الحرارية لرجال الإطفاء بمراقبة مدى سرعة تحرك جبهة النار. وتُظهر المناطق الزرقاء الفاتحة الأكثر برودة قليلا مكان مرور النيران، مما يعطي أدلة حول ما إذا كانت النيران تتحرك نحو المنازل أو غيرها من البنية التحتية.

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