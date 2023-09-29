الجمعة، 14 ربيع الأول 1445 ، 29 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"بخاري" يقدم روشتة لإنقاذ المدير.. تفاصيل مهمة لأصحاب المهام والمسؤوليات

المدير السيء
المدراء يوجهون ضغوطًا نغسية وتحديات
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


دعا الدكتور عصام أمان الله بخاري، المديرين إلى إيلاء الاهتمام بصحتهم النفسية والبدنية تحقيقًا لتطلعات المؤسسات التي يقودونها.اضافة اعلان
وذكر بخاري عبر صحيفة "الرياض"، أنه "قبل سنوات طويلة عندما كنت أعمل في إحدى الشركات الدولية، حضرت اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي وكان يبدو منهكاً ومتعباً، احتد النقاش وقام أحد المديرين يعاتب الرئيس التنفيذي لأنه تأخر في تحقيق عدد من الوعود التي قطعها على الفريق".
وأشار إلى أنه من جانبه طرح عددًا من الأسئلة التي لم يجد لها جوابًا شافيًا.
ولفت إلى أنه "بعد الاجتماع، قام أحد التنفيذيين باصطحاب ذلك المدير وأنا معه لقاعة أخرى ليقول لنا: "لا تقسوا على الرئيس التنفيذي، ففيه ما يكفيه من الضغوط والهموم مع ملاك الشركة ومجلس الإدارة، وأخشى أن ينهار في أي لحظة!"..".
 وأوضح أنه، لم تمر فترة طويلة قبل أن يغادر الرئيس التنفيذي الشركة بعد أيام عصيبة عاشتها الشركة.

مقعد القيادة

وبين بخاري أن "هناك فرقًا كبيرًا بين أن تكون في مقعد القيادة وبين أن تكون راكبًا يتفرج على قائد المركبة". 
وروى أنه "تفاجأت مرة بأحد زملائي في العمل يتحدث إلي بعد أن توليت منصب القيادة في إحدى المنظمات: "نعرف تمامًا حين تواجه تحديات صعبة، فعيونك وملامح وجهك لا تكذب مهما حاولت أن تخفيها بقناع من الابتسامات والهدوء!". 
وقال بخاري إنه "من السهل هنا أن أقول إنه على المدير أن يكون متماسكًا رابط الجأش دومًا ولا يبدي شيئًا مما يعتريه لكي لا يقلق فريقه ومن حوله سبب حالته". 

تحسين الواقع أولاً 

وشبّه الأمر بالشركات والدول التي تحرص على تحسين سمعتها والصورة الذهنية الخاصة بها وتبذل في سبيل ذلك الجهود الكبيرة. "ولكن في الحقيقة، ما ينبغي تحسينه أولاً هو الواقع وليس الصورة". 
وأوضح أن "الفرق هنا كما هو حال من يحسن صورته ببرامج تعديل الصور (الفوتوشوب) ومن يمارس الرياضة ويتبع نظامًا صحيًا في الأكل ليحافظ على صحته ورشاقته".
وشدد بخاري على أنه من "المهم جدًا أن يحرص المديرون القادة في الحفاظ على أنفسهم وصحتهم واستقرارهم النفسي لأن ذلك صمام الأمان للمنظمات التي يقودونها". 
ودلل على ذلك بحالات الطوارئ في الطائرات والتي تطالب الركاب بوضع قناع الأكسجين أولا بأنفسهم ومساعدة الآخرين بعد ذلك للبس أقنعة الأكسجين.

تأجيل القرار

وذكر بخاري أنه لا يتردد في بعض الاجتماعات عندما يكون ذهنه مشغولاً وتفكيره منصبًا على مواضيع أخرى مهمة ومستعجلة في أن يطلب من الفريق تأجيل البت في ذلك الملف ليوم واحد.
وبرر طلبه هذا "كي أضمن أنني في أفضل وضع مناسب لاتخاذ القرار بعيداً عن تأثير الانفعالات أو الضغوط المفاجئة". 
وقال إنه "وفي كل الأحوال أن تتأخر ليوم واحد مقابل اتخاذ قرار أفضل، خير من الاستعجال واتخاذ قرار يمكن أن تندم عليه لاحقاً، فبدون ذهن صاف وصحة جيدة فلن يكون من السهل اتخاذ القرارات الصحيحة والحاسمة".
وخلص بخاري إلى أنه "عندما تصبح مديرًا أو مسؤولاً، فلكي تتمكن من إنقاذ منظمتك وفريق عملك والنهوض بهم فعليك أولاً إنقاذ نفسك من الأمراض والضغوط النفسية وغيرها من المشكلات والتحديات، لأنه كما أن العقل السليم في الجسم السليم، فالإنجازات العظيمة تتطلب القائد العظيم ذي العقل السليم والجسم القويم والخلق الكريم".

اقرأ أيضا

الشمس
2:07 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

صدمة في بريطانيا.. سر تحول الشمس إلى اللون الأزرق

الشيخ السديس
1:43 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: احذروا تداعيات هذا العصر وملهياته (فيديو)

ذئب
9:47 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

"لا يخون زوجته ولا يقرب زواج المحارم".. معلومات مذهلة عن الذئب

Screenshot_2023-09-28-21-16-53-12_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
9:23 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

تقدر بملايين الدولارات.. العثور على صخرة ذهبية ضخمة في هذه الدولة

اقرأ أيضا

فوائد مذهلة عن الكركديه للنساء.. ماذا عن تقوية الشعر ونضارة البشرة؟

مغامر بالمملكة يجالس الذئاب ويكشف تفاصيل مثيرة

علماء يكتشفون مادة غريبة في الغيوم تعمل على تغير المناخ

فيديو يحبس الأنفاس.. دب جائع يفسد نزهة أسرة بهذه الطريقة

هل يجوز الصلاة بملابس عليها صور؟ "الخثلان" يُجيب

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

المدير السيئ 4 5:10 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

3 أسباب تجعلك مديرًا سيئًا

اقرأ أيضا

نزاهة
7:44 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

تضرب الفساد بيد من حديد.. "نزاهة" تضبط أكثر من 3 مليارات و200 مليون دولار

الكوليسترول
12:30 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

احذر القاتل الصامت.. علامات خطيرة تظهر على وجهك

جبال الأطلس
3:52 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

الأقمار الصناعية ترصد أمرًا غريبًا أحدثه زلزال المغرب في جبال الأطلسي

ديدان
2:44 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

كيف يحدث هذا؟.. الديدان تنتج 6.5% من الحبوب على مستوى العالم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الشيخ السديس
1:43 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: احذروا تداعيات هذا العصر وملهياته (فيديو)

فرص وظائف
12:35 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

ما تفضيلات المواطنين في البحث عن الوظائف؟

عشرات القتلى والجرحي في باكستان
12:05 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

عاجل.. عشرات القتلى والجرحى في تفجير قرب مسجد في باكستان

جرين لاند
11:54 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

لقضاء عطلة ترفيهية عائلية.. حديقة جرين لاند تبوك "جمال الطبيعة الخلابة"

حساب المواطن
10:10 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

تستلم راتبًا تقاعديًا.. هل بإمكان الأرملة التسجيل في حساب المواطن؟

أمطار المملكة 7
9:23 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا متربة على 5 مناطق