"بخاري" يقدم روشتة لإنقاذ المدير.. تفاصيل مهمة لأصحاب المهام والمسؤوليات

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دعا الدكتور عصام أمان الله بخاري، المديرين إلى إيلاء الاهتمام بصحتهم النفسية والبدنية تحقيقًا لتطلعات المؤسسات التي يقودونها. اضافة اعلان

وذكر بخاري عبر صحيفة "الرياض"، أنه "قبل سنوات طويلة عندما كنت أعمل في إحدى الشركات الدولية، حضرت اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي وكان يبدو منهكاً ومتعباً، احتد النقاش وقام أحد المديرين يعاتب الرئيس التنفيذي لأنه تأخر في تحقيق عدد من الوعود التي قطعها على الفريق".

وأشار إلى أنه من جانبه طرح عددًا من الأسئلة التي لم يجد لها جوابًا شافيًا.

ولفت إلى أنه "بعد الاجتماع، قام أحد التنفيذيين باصطحاب ذلك المدير وأنا معه لقاعة أخرى ليقول لنا: "لا تقسوا على الرئيس التنفيذي، ففيه ما يكفيه من الضغوط والهموم مع ملاك الشركة ومجلس الإدارة، وأخشى أن ينهار في أي لحظة!"..".

وأوضح أنه، لم تمر فترة طويلة قبل أن يغادر الرئيس التنفيذي الشركة بعد أيام عصيبة عاشتها الشركة.





مقعد القيادة



تحسين الواقع أولاً



تأجيل القرار



وبين بخاري أن "هناك فرقًا كبيرًا بين أن تكون في مقعد القيادة وبين أن تكون راكبًا يتفرج على قائد المركبة".وروى أنه "تفاجأت مرة بأحد زملائي في العمل يتحدث إلي بعد أن توليت منصب القيادة في إحدى المنظمات: "نعرف تمامًا حين تواجه تحديات صعبة، فعيونك وملامح وجهك لا تكذب مهما حاولت أن تخفيها بقناع من الابتسامات والهدوء!".وقال بخاري إنه "من السهل هنا أن أقول إنه على المدير أن يكون متماسكًا رابط الجأش دومًا ولا يبدي شيئًا مما يعتريه لكي لا يقلق فريقه ومن حوله سبب حالته".وشبّه الأمر بالشركات والدول التي تحرص على تحسين سمعتها والصورة الذهنية الخاصة بها وتبذل في سبيل ذلك الجهود الكبيرة. "ولكن في الحقيقة، ما ينبغي تحسينه أولاً هو الواقع وليس الصورة".وأوضح أن "الفرق هنا كما هو حال من يحسن صورته ببرامج تعديل الصور (الفوتوشوب) ومن يمارس الرياضة ويتبع نظامًا صحيًا في الأكل ليحافظ على صحته ورشاقته".وشدد بخاري على أنه من "المهم جدًا أن يحرص المديرون القادة في الحفاظ على أنفسهم وصحتهم واستقرارهم النفسي لأن ذلك صمام الأمان للمنظمات التي يقودونها".ودلل على ذلك بحالات الطوارئ في الطائرات والتي تطالب الركاب بوضع قناع الأكسجين أولا بأنفسهم ومساعدة الآخرين بعد ذلك للبس أقنعة الأكسجين.وذكر بخاري أنه لا يتردد في بعض الاجتماعات عندما يكون ذهنه مشغولاً وتفكيره منصبًا على مواضيع أخرى مهمة ومستعجلة في أن يطلب من الفريق تأجيل البت في ذلك الملف ليوم واحد.وبرر طلبه هذا "كي أضمن أنني في أفضل وضع مناسب لاتخاذ القرار بعيداً عن تأثير الانفعالات أو الضغوط المفاجئة".وقال إنه "وفي كل الأحوال أن تتأخر ليوم واحد مقابل اتخاذ قرار أفضل، خير من الاستعجال واتخاذ قرار يمكن أن تندم عليه لاحقاً، فبدون ذهن صاف وصحة جيدة فلن يكون من السهل اتخاذ القرارات الصحيحة والحاسمة".وخلص بخاري إلى أنه "عندما تصبح مديرًا أو مسؤولاً، فلكي تتمكن من إنقاذ منظمتك وفريق عملك والنهوض بهم فعليك أولاً إنقاذ نفسك من الأمراض والضغوط النفسية وغيرها من المشكلات والتحديات، لأنه كما أن العقل السليم في الجسم السليم، فالإنجازات العظيمة تتطلب القائد العظيم ذي العقل السليم والجسم القويم والخلق الكريم".